L’initiative SSR menacerait 6250 emplois selon une étude

Un oui à l’initiative «200 francs, ça suffit» entraînerait la suppression de 6250 postes en Suisse, dont 3000 à la SSR elle-même, d’après une analyse de BAK Economics.

Selon une analyse, un oui à l'initiative «200 francs, ça suffit» entraînerait le licenciement d'environ 3000 personnes à la SSR. D'autres entreprises, comme les fournisseurs ou les sociétés de production, perdraient environ 3250 emplois supplémentaires.

Ces chiffres proviennent d'une analyse macroéconomique réalisée en mai 2024 par l'institut de recherche économique suisse BAK Economics. L'étude a été réalisée sur mandat de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) et est accessible au public sur son site. Le Sonntagsblick en a rendu compte dimanche.

L'initiative «200 francs, ça suffit» (initiative SSR) demande la baisse de la redevance pour la radio et la télévision de 335 francs aujourd'hui à 200 francs à l'avenir par an et par ménage. Le Conseil fédéral et le Conseil national rejettent le texte, celui des Etats doit encore se prononcer.

L'impact pourrait varier selon les régions

Selon l'analyse, la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) devrait économiser environ 850 millions de francs en cas d'acceptation de l'initiative. En outre, la réduction de l'activité de la SSR entraînerait une baisse des impulsions pour le reste de l'économie. Ainsi, on assisterait à un fort recul des commandes passées à d'autres entreprises, comme des productions externes.

Les effets négatifs sur la valeur ajoutée et l'emploi se feraient davantage sentir en Suisse romande et italienne qu'en Suisse alémanique. BAK Economics explique cet effet par une probable centralisation des activités dans les domaines de la production, de l'informatique et de l'administration.

La SSR devra économiser même sans initiative

La redevance radio et télévision sera réduite même en cas de rejet de l'initiative. Le Conseil fédéral a décidé en juin 2024 de réduire progressivement la redevance à 300 francs par an d'ici 2029.

Dans ce contexte, la SSR a présenté lundi dernier des plans d'économie. D'ici 2029, elle devra économiser 270 millions de francs. En ce qui concerne le personnel, la directrice générale Susanne Wille table sur une réduction «élevée à trois chiffres».

Susanne Wille voit une «différence fondamentale» entre la baisse de la redevance à 300 et celle à 200 francs: «En cas d'acceptation de l'initiative, la SSR ne pourra plus maintenir son ancrage régional comme aujourd'hui», a-t-elle déclaré dans une interview publiée dimanche dans la NZZ am Sonntag. (sda/ats)