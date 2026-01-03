Ce conseiller d'Etat valaisan l'affirme: «Quelqu’un a commis une erreur»

beau temps
Crans-Montana: Stéphane Ganzer dit qu'il y a eu une erreur

Stephane Ganzer, State Councillor and head of the Department of Security, Institutions and Sport of the Canton of Valais arrives for a press conference in Lens, following a fire that broke out at the ...
Le conseiller d'Etat valaisan a pris la parole sur la SRF samedi. Keystone

Le conseiller d'Etat valaisan chargé de la sécurité a pris la parole samedi. Il a pointé à son tour des manquements dans le bar où un incendie a fait de nombreuses victimes à Crans-Montana le 1er janvier.
03.01.2026, 15:5803.01.2026, 15:58

Le conseiller d’Etat valaisan chargé de la sécurité, Stéphane Ganzer, en est convaincu, une erreur humaine est à l’origine de l’incendie qui a ravagé un établissement à Crans-Montana (VS). Au micro de la Radio SRF, il a déclaré samedi:

«Quelque chose n’a pas fonctionné»
En direct
La commune a remis le dossier sur les contrôles du bar à la justice

L'élu PLR a affirmé:

«Un incendie aussi grave en Suisse, où nous avons des normes et des contrôles professionnels, signifie que quelque chose n'a pas fonctionné.»

«Il y avait une issue de secours, il y avait des contrôles», a-t-il ajouté.

Interrogé sur des vidéos de fête diffusées sur internet, Stéphane Ganzer a estimé que le problème ne venait pas des feux de Bengale. Selon lui, ces engins sont présents dans presque tous les bars et clubs du pays. Il a insisté:

«Pour moi, le problème n'est pas seulement la bougie, mais le plafond»
Les particuliers se mobilisent pour héberger les proches des victimes

Stéphane Ganzer voit un gros problème dans le matériau utilisé au plafond. Selon lui, des rénovations ont peut-être eu lieu entre deux contrôles, avec l'installation de nouveaux matériaux.

Pour le conseiller d’Etat, il ne fait aucun doute:

«Quelqu’un a commis une erreur. J’en suis sûr»

La commune de Crans-Montana a effectué des contrôles dans ce bar. Stéphane Ganzer a répété:

«Au canton, nous n'avions connaissance d'aucun problème particulier»

La police va maintenant examiner tous les rapports et les circonstances exactes. Le directeur de la Sécurité estime que la situation particulière en Valais va durer encore au minimum une semaine.

Des victimes «ecrasées, étouffées»: «c'est quelque chose de terrible»

Le président de Crans-Montana Nicolas Féraud estime qu'il n'y a pas eu de laxisme de la part de sa commune. «Je suis convaincu que non», a-t-il déclaré à la RTS. Selon lui, «il est évident que ce genre de catastrophe remet passablement de choses en cause. Dont notre règlement sur le contrôle de tous les établissements publics.»

Nicolas Féraud ne précise pas ce qui pourrait être mis en place. Il dit:

«On ne peut pas répondre aujourd'hui à cette question, mais il est évident que des choses changeront assez rapidement»
Incendie à Crans-Montana: ce que l'on sait de l'inculpation des gérants
Après l’incendie meurtrier du bar Le Constellation à Crans-Montana, la justice a ouvert une instruction pénale visant le couple à la tête de l'établissement.
L’enquête sur l’incendie meurtrier survenu dans la nuit du 1er janvier 2026 dans le bar Le Constellation, à Crans-Montana, connaît un nouveau tournant judiciaire. Une instruction pénale a été ouverte à l’encontre des deux gérants de l’établissement, comme l’ont annoncé samedi après-midi la police cantonale et le Ministère public valaisan.

Les deux gérants, d'origine française, sont poursuivis pour:
