Ce conseiller d'Etat valaisan l'affirme: «Quelqu’un a commis une erreur»
Le conseiller d’Etat valaisan chargé de la sécurité, Stéphane Ganzer, en est convaincu, une erreur humaine est à l’origine de l’incendie qui a ravagé un établissement à Crans-Montana (VS). Au micro de la Radio SRF, il a déclaré samedi:
L'élu PLR a affirmé:
«Il y avait une issue de secours, il y avait des contrôles», a-t-il ajouté.
Interrogé sur des vidéos de fête diffusées sur internet, Stéphane Ganzer a estimé que le problème ne venait pas des feux de Bengale. Selon lui, ces engins sont présents dans presque tous les bars et clubs du pays. Il a insisté:
Stéphane Ganzer voit un gros problème dans le matériau utilisé au plafond. Selon lui, des rénovations ont peut-être eu lieu entre deux contrôles, avec l'installation de nouveaux matériaux.
Pour le conseiller d’Etat, il ne fait aucun doute:
La commune de Crans-Montana a effectué des contrôles dans ce bar. Stéphane Ganzer a répété:
La police va maintenant examiner tous les rapports et les circonstances exactes. Le directeur de la Sécurité estime que la situation particulière en Valais va durer encore au minimum une semaine.
Le président de Crans-Montana Nicolas Féraud estime qu'il n'y a pas eu de laxisme de la part de sa commune. «Je suis convaincu que non», a-t-il déclaré à la RTS. Selon lui, «il est évident que ce genre de catastrophe remet passablement de choses en cause. Dont notre règlement sur le contrôle de tous les établissements publics.»
Nicolas Féraud ne précise pas ce qui pourrait être mis en place. Il dit: