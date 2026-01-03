Le conseiller d'Etat valaisan a pris la parole sur la SRF samedi. Keystone

Ce conseiller d'Etat valaisan l'affirme: «Quelqu’un a commis une erreur»

Le conseiller d'Etat valaisan chargé de la sécurité a pris la parole samedi. Il a pointé à son tour des manquements dans le bar où un incendie a fait de nombreuses victimes à Crans-Montana le 1er janvier.

Le conseiller d’Etat valaisan chargé de la sécurité, Stéphane Ganzer, en est convaincu, une erreur humaine est à l’origine de l’incendie qui a ravagé un établissement à Crans-Montana (VS). Au micro de la Radio SRF, il a déclaré samedi:

«Quelque chose n’a pas fonctionné»

L'élu PLR a affirmé:

«Un incendie aussi grave en Suisse, où nous avons des normes et des contrôles professionnels, signifie que quelque chose n'a pas fonctionné.»

«Il y avait une issue de secours, il y avait des contrôles», a-t-il ajouté.

Interrogé sur des vidéos de fête diffusées sur internet, Stéphane Ganzer a estimé que le problème ne venait pas des feux de Bengale. Selon lui, ces engins sont présents dans presque tous les bars et clubs du pays. Il a insisté:

«Pour moi, le problème n'est pas seulement la bougie, mais le plafond»

Stéphane Ganzer voit un gros problème dans le matériau utilisé au plafond. Selon lui, des rénovations ont peut-être eu lieu entre deux contrôles, avec l'installation de nouveaux matériaux.

Pour le conseiller d’Etat, il ne fait aucun doute:

«Quelqu’un a commis une erreur. J’en suis sûr»

La commune de Crans-Montana a effectué des contrôles dans ce bar. Stéphane Ganzer a répété:

«Au canton, nous n'avions connaissance d'aucun problème particulier»

La police va maintenant examiner tous les rapports et les circonstances exactes. Le directeur de la Sécurité estime que la situation particulière en Valais va durer encore au minimum une semaine.

Le président de Crans-Montana Nicolas Féraud estime qu'il n'y a pas eu de laxisme de la part de sa commune. «Je suis convaincu que non», a-t-il déclaré à la RTS. Selon lui, «il est évident que ce genre de catastrophe remet passablement de choses en cause. Dont notre règlement sur le contrôle de tous les établissements publics.»

Nicolas Féraud ne précise pas ce qui pourrait être mis en place. Il dit: