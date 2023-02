Fusillade en Suisse romande, un mort et le tireur s'est rendu

Le village de Sonceboz, au cœur du Jura bernois, a été secoué par une fusillade à la pause de midi vendredi.

La fusillade a eu lieu vers 12h30 à proximité de la station-service du Pierre-Pertuis à la sortie de Sonceboz, dans le Jura bernois. Un individu aurait tiré à plusieurs reprises sur une personne avant de prendre la fuite en voiture en direction du col du Pierre-Pertuis, entre Sonceboz et Tavannes. Les médias régionaux parlent de quatre coups de feu.

La victime est décédée sur les lieux du crime, relève la police qui ne donne dans l'immédiat aucune information sur son identité. Elle ne mentionne pas non plus d'éventuels liens entre l'auteur des coups de feu et la personne décédée.

Les recherches pour retrouver le fuyard armé étaient en cours en milieu d'après-midi. Plusieurs rues du village, qui se situe à une quinzaine de kilomètres de Bienne, ont été bouclées durant l'intervention de police qui a aussi entraîné la fermeture de la route entre Tavannes et Sonceboz-Nord dans les deux sens.

Finalement, l'auteur se serait rendu à la police bernoise vers 16h30. Cette dernière indique qu'une enquête est en cours pour clarifier les faits. et elle précise:

«Selon les éléments actuels, il n'y a pas de danger pour la population»

(jah/ats)