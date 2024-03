Un célèbre braqueur jurassien est mort après 36 ans de cavale

La dernière photo officielle de Marco Müller. Image: x

Agé de 71 ans, l'ancien détenu avait officiellement disparu de la circulation après son évasion du pénitencier de Thorberg (BE) en 1988.

En cavale depuis 36 ans, le Jurassien Marco Müller est décédé dans son village d'origine de Bassecourt le 26 février dernier. Auteurs de plusieurs attaques de banques et de convoyeurs de fonds dans les années huitante, l'ancien joueur de Young Boys est mort à la suite d'un accident sur la voie ferrée. Le Ministère public exclut l'intervention d'un tiers:

«Une analyse ADN comparative avec un proche de la famille de Marco Müller a permis d'identifier le corps retrouvé sans vie à proximité de la sous-station du groupe énergétique bernois BKW à Bassecourt fin février» Déclaration du Ministère public du canton de Jura

En 1988, juste avant sa deuxième et dernière évasion, il devait à l'époque être jugé pour le braquage de deux convoyeurs de fonds à Genève et à Delémont. Précédemment, il s'était déjà évadé de la prison du chef-lieu jurassien, où il était enfermé pour d'autres hold-up dans les cantons du Jura et de Neuchâtel.

Plus jeune, il était connu pour avoir joué pour le club de foot de Delémont en 1e ligue et Young Boys en ligue nationale A. Le butin total de sa carrière criminelle est estimé à près de trois millions de francs. (ats/jch)