L'individu a été arrêté à Zurich fin juillet puis placé en détention préventive (image d'illustration). Image: Keystone

Ce Suédois aurait préparé des assassinats depuis la Suisse

Un jeune homme de 19 ans a été extradé depuis Zurich mercredi dernier. Il est accusé de préparatifs d'assassinat dans le cadre d'une «guerre des gangs» en Suède.

Les autorités zurichoises ont extradé un jeune Suédois de 19 ans. Membre dirigeant présumé d'une bande criminelle dans son pays, il y est accusé notamment de préparatifs d'assassinat et d'incitation à l'assassinat depuis la Suisse dans le cadre d'une «guerre des gangs» qui sévit en Suède sur fond de trafic de drogue.

Le jeune homme, qui fait partie des personnes les plus recherchées dans le pays scandinave, a été arrêté à Zurich à la fin juillet, puis placé en détention préventive, indique le Ministère public zurichois mardi. Il a été extradé vers la Suède mercredi dernier. Les victimes présumées visées ne vivent pas en Suisse.

Des délits commis depuis la Suisse

La bande dont ferait partie le principal intéressé est soupçonnée d'un important trafic de drogue et de graves crimes violents dans ce cadre. Le suspect aurait commis depuis la Suisse au moins une partie des délits reprochés. Aucun passage à l'acte ne lui est reproché sur le sol suisse, selon les enquêteurs.

La procédure pénale engagée contre lui à Zurich doit être poursuivie en étroite coordination avec les autorités suédoises, indique le Ministère public zurichois. Le suspect bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à l'entrée en force d'une éventuelle décision de justice mettant un terme à la procédure pénale. (jzs/ats)