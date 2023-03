Les mineurs meutriers au coeur des débats sous la Coupole

Aux yeux du centre-droit, la solution du Conseil fédéral est très équilibrée, puisqu'elle limite la possibilité d'un internement à l'infraction d'assassinat pour les auteurs âgés de plus de 16 ans et en cas de danger existant pour des tiers à la sortie d'un placement en milieu fermé à la majorité.

Il ne semble pas justifié de bouleverser un système éprouvé pour quelques cas exceptionnels, d'après la commission. Par ailleurs, le développement de la personnalité et du cerveau des délinquants mineurs n'est pas encore achevé . Il n'est donc pas possible, selon les spécialistes de la psychiatrie médico-légale, d'établir un pronostic à moyen ou à long terme concernant la dangerosité des personnes concernées.

La commission ne veut pas non plus de cette version allégée. La Suisse dispose d'un droit pénal des mineurs qui fonctionne très bien, juge-t-elle. Les mesures de protection prévues par la loi permettent la réinsertion de la plupart des jeunes délinquants, de sorte qu'il n'y a plus de risque de les voir commettre d'autres infractions.

Dans les hôpitaux et les pharmacies suisses, il manque jusqu'à 20% des antibiotiques. Une crise d'approvisionnement due au Covid-19, qui augmente la pression du développement de nouvelles substances actives.

Une course contre-la-montre vient de commencer. Près de 100 ans après la découverte de la pénicilline par le Britannique Alexander Fleming, les antibiotiques sont plus que jamais menacés. Dans le monde entier, les substances actives se révèlent de plus en plus inefficaces. La Suisse n'est pas épargnée.