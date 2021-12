7 ans après, il écope d'un retrait de 27 mois pour avoir roulé à 231 km/h

Aucune violation du principe de célérité ne peut être reprochée non plus à la justice zurichoise puisque l'intéressé a longtemps refusé toute déclaration avant de prétendre qu'une autre personne était au volant lors de l'excès de vitesse. Pour les juges de Mon Repos, un justiciable peut se taire et recourir à tous les moyens de droit à sa disposition, mais il ne peut pas se plaindre ensuite de la longueur de la procédure. (jah/ats)

Les patients Covid non vaccinés et ayant atteint l'âge de la retraite sont encore le groupe de population le plus admis à l'hôpital. Une conseillère nationale exige qu'ils franchissent le pas.

Aujourd'hui encore, les personnes âgées de 80 ans et plus représentent de loin le plus grand nombre d'hospitalisations Covid: 356,5 personnes non vaccinées pour 100 000 personnes non vaccinées ont été admises au cours des trois premières semaines de novembre. Et seulement 46 vaccinés pour 100 000 vaccinés, alors que cette catégorie d'âge présente un taux de vaccination de 92% (double ou triple vaccination).