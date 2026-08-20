Voler dans les étalages de la Coop peut avoir de lourdes conséquences. Image: Imago

Bannis de la Coop, ils y retournent et finissent en prison

Des vols à répétition malgré des interdictions d’accès à la Coop ont conduit deux récidivistes vaudois à des peines de prison ferme et de lourdes amendes.

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Voler une canette de maté de 1,90 franc peut coûter cher, rapporte 24 Heures. Après ce larcin commis en décembre, une Vaudoise a été interdite d'accès à une Coop pendant deux ans. Elle y est pourtant retournée plus de vingt fois, multipliant les vols de parfums et de bijoux, avant d'être condamnée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

Entre décembre et avril, elle a notamment dérobé un téléphone dans une laverie, volé un sac à main et un parfum chez Manor et été prise en train de préparer une dose de cocaïne. Pour vol, violations de domicile (une par visite illicite à la Coop) et infraction à la loi sur les stupéfiants, elle écope de six mois de prison ferme, 1200 francs d'amende et 1125 francs de frais de justice, relate 24 Heures.

Des vols qui mènent en prison

Même scénario pour un homme d'une vingtaine d'années. En mai, à Villeneuve, il est contrôlé avec six bouteilles d'alcool dérobées.

Banni de la Coop deux ans, il récidive au Mont-sur-Lausanne puis à Villeneuve, où il vole encore des bouteilles de champagne. Il écope de 150 jours de prison ferme, 1500 francs d'amende et 400 francs de frais de justice. Melanie Kälin, porte-parole de la Coop, indique:

«Les interdictions d’accès sont très rares chez nous et ne sont prononcées qu’en dernier recours» Propos recueillis par 24 Heures

Même son de cloche chez Migros, dont le service de communication explique:

«Dans certains cas, les coopératives ont le pouvoir de prononcer une interdiction de magasin. Cette mesure peut être envisagée en cas de récidive à la suite d’infractions telles que des vols, ou lorsqu’une personne adopte un comportement violent.» Propos recueillis par 24 Heures

(ysc)