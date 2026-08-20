Bannis de la Coop, ils y retournent et finissent en prison
Voler une canette de maté de 1,90 franc peut coûter cher, rapporte 24 Heures. Après ce larcin commis en décembre, une Vaudoise a été interdite d'accès à une Coop pendant deux ans. Elle y est pourtant retournée plus de vingt fois, multipliant les vols de parfums et de bijoux, avant d'être condamnée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
Entre décembre et avril, elle a notamment dérobé un téléphone dans une laverie, volé un sac à main et un parfum chez Manor et été prise en train de préparer une dose de cocaïne. Pour vol, violations de domicile (une par visite illicite à la Coop) et infraction à la loi sur les stupéfiants, elle écope de six mois de prison ferme, 1200 francs d'amende et 1125 francs de frais de justice, relate 24 Heures.
Des vols qui mènent en prison
Même scénario pour un homme d'une vingtaine d'années. En mai, à Villeneuve, il est contrôlé avec six bouteilles d'alcool dérobées.
Banni de la Coop deux ans, il récidive au Mont-sur-Lausanne puis à Villeneuve, où il vole encore des bouteilles de champagne. Il écope de 150 jours de prison ferme, 1500 francs d'amende et 400 francs de frais de justice. Melanie Kälin, porte-parole de la Coop, indique:
Même son de cloche chez Migros, dont le service de communication explique:
(ysc)