Une femme a volé dans le magasin Coop de la gare d'Aarau, où elle avait déjà l'interdiction d'entrer. (Image d'illustration) Image: Keystone

Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme

A Aarau, en Argovie, une voleuse récidiviste interdite d'entrée dans un magasin Coop est reprise en flagrant délit et condamnée à une peine de prison ferme.

Nadja Rohner Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Atterrir en prison pour un vol, c'est rare. Mais cela arrive pour les récidivistes incorrigibles. C'est le cas d'une Hongroise installée en Argovie. Cette femme, d'une trentaine d'années, fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans la Coop de la gare d'Aarau, manifestement en raison de sa propension au vol, qui lui a déjà valu une réputation bien établie.

Cela ne l'a pourtant pas empêchée d'y retourner pour dérober quelque chose en décembre 2025. Cette fois-ci:

Une bouteille de Coca-Cola.

Une bouteille de jus de fruits.

Trois croissants au jambon.

La valeur des marchandises subtilisées s'élevait à 13 francs.

Une peine sévère

Mais la voleuse a été prise en flagrant délit, et écope désormais d'une peine sévère. Elle est condamnée pour violation de domicile et vol de peu d'importance à une peine privative de liberté ferme de 50 jours, assortie d'une amende de 200 francs. Elle devra également s'acquitter de frais d'ordonnance pénale d'un montant total de 1200 francs.

Le ministère public justifie la «courte peine privative de liberté ferme» par l'existence d'un pronostic défavorable, qui exclut l'octroi du sursis. La peine ferme serait nécessaire pour dissuader la femme de commettre de nouveaux délits ou crimes.

Le parquet a également estimé qu'il n'y avait aucune raison de croire que la prévenue aurait payé une amende ou accompli un travail d'intérêt général. (nar / adapt. ysc)