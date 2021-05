«Il n'est pas tolérable d'offrir un rabais aux violeurs!»

L'Iran rejoint la Commission de la condition de la femme de l'ONU

L'Iran a rejoint comme nouveau membre cette Commission dédiée à la promotion de l'égalité des sexes, pour un mandat de quatre ans. Associations et activistes des Droits de l'homme s’insurgent.

L'élection de l'Iran a provoqué la colère et l'incompréhension de plusieurs activistes des droits de l'homme. Plusieurs nouveaux membres, dont l'Iran et le Pakistan, ont été élus mardi pour rejoindre la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW). Un organe intergouvernemental «dédié exclusivement à la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes ».

Dans son rapport annuel sur l'Iran de 2020, publié en avril, Amnesty International a notamment indiqué que …