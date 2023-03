Georges Godel coupable de violation du secret de fonction

Le président de Cremo et un journaliste frappés par une ordonnance pénale

L'ex-conseiller d'Etat fribourgeois Georges Godel et le journaliste Jean-Marc Angéloz ont publié un livre qui a violé le secret de fonction.

Georges Godel, en 2018. Image: KEYSTONE

Des ordonnances pénales ont été prononcées contre l'ancien conseiller d'Etat Georges Godel et le journaliste Jean-Marc Angéloz dans le cadre de la procédure pour violation du secret de fonction. En cause, la parution du livre «Secrets et confidences d'un président».

L'ancien conseiller d'Etat fribourgeois a été condamné par ordonnance pénale à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans.

Ces ordonnances ne sont pas définitives, a précisé vendredi le Ministère public fribourgeois et peuvent faire l'objet d'un recours. Des auditions ont été menées par la police et le Ministère public entre les 19 avril 2022 et 31 janvier 2023.

Selon le ministère public, un premier entretien a eu lieu dans le bureau du ministre fribourgeois en compagnie de la chancelière, et puis ont suivi 44 entretiens «entre janvier 2018 et octobre 2021 au cours desquels Georges Godel, seul, avait reçu Jean-Marc Angéloz dans son bureau ou conversé avec lui par visio-conférence». Le ministère public pointe:

«Il lui avait alors révélé oralement des faits non connus du public dont il avait eu connaissance de par sa fonction de conseiller d’Etat, il lui avait remis ou montré des documents confidentiels dont la consultation aurait supposé la mise en œuvre de la procédure prévue par la loi sur l'information et l'accès aux documents, et il lui avait exposé des informations confidentielles au sujet de faits non connus du public.» Communiqué du ministère public fribourgeois

C'est le 5 avril 2022, que le Ministère public annonçait ouvrir une procédure pénale contre l'ancien conseiller d'Etat centriste et actuel président du groupe laitier Cremo et contre le journaliste en lien avec cet ouvrage. Rappelons que suite à ses déboires liés à son livre d'entretiens, Georges Godel avait démissionné de tous ses mandats début 2022, notamment de la présidence des Transports publics fribourgeois.

Qu'est-ce que le journaliste a fait de mal?

Le Ministère public a retenu que le journaliste Jean-Marc Angeloz, qui avait recueilli les propos de l'ancien conseiller d'Etat pour la rédaction de cet ouvrage, avait instigué Georges Godel à violer son secret de fonction en l'abordant avec le projet d'entretiens et de livre.

Il aurait ainsi activement provoqué les confidences de Georges Godel sans se soucier du secret de fonction, relève le procureur général Fabien Gasser. Le journaliste a été condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende avec sursis pendant deux ans. (jah/ats)