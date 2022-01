Non-respect des mesures Covid: un élu UDC fait appel de sa condamnation

« Comment pouvais-je savoir si le téléphone était vrai ou pas ? On était en pleine campagne politique, cela aurait pu être un canular», se défend Ruben Ramchurn. Son appel lui donne une nouvelle chance d'être entendu et le feuilleton n'est donc pas terminé.

«Cela demande beaucoup d'énergie et d'argent. Le fait de faire diviser mon amende par trois m'a, en réalité, coûté beaucoup plus cher»

Pourquoi 200 études Covid ont été mises à la poubelle en toute discrétion

Depuis le début du Covid, 206 articles scientifiques incorrects ont été supprimés des revues dans lesquelles ils avaient été publiés. Parfois plusieurs mois plus tard et après avoir fait beaucoup parler. Ce mode de fonctionnement est-il un problème? L'avis d'Olivier Dessibourg, journaliste spécialisé.

Les revues scientifiques tentent de faire le ménage. Depuis le début de la pandémie, 206 articles sur le Covid ont été rétractés, c'est-à-dire supprimés et considérés comme ne faisant plus partie de la littérature spécialisée, selon un décompte du site Retraction Watch. Parmi ceux-ci, des études qui ont animé le débat public, six d'entre elles abordant la question hautement polémique de l'Hydroxychloroquine et six autres parlant d'Ivermectine.