Il s'est passé un truc étonnant au milieu de la nuit à La Chaux-de-Fonds

La prouesse technique. Image: SPCH

Un élément métallique de 200 tonnes a été posé au-dessus des voies de chemin de fer dans le plus grand des calmes. Une «opération minutieuse et délicate».

Une opération spectaculaire s’est déroulée durant la nuit de mercredi à jeudi sur le chantier du Grand-Pont à La Chaux-de-Fonds (NE). Un élément métallique, long de 35 mètres, large de 20 mètres et pesant 200 tonnes, a été posé au-dessus des voies du chemin de fer.

Constitué de dix pièces assemblées au sol, l'élément métallique de 200 tonnes a été mis en place à l’aide d’une autogrue de forte capacité, elle aussi assemblée sur place. Le canton a expliqué:

«Cette opération minutieuse et délicate a nécessité une grande préparation, puis énormément de précision le jour venu»

Alors que la ville dormait, un pont s'installait. Image: SPCH

Et maintenant?

Le chantier de remplacement du Grand-Pont a débuté le 20 mars. Les poutres et les piles de la structure de l’ancien ouvrage en béton ont été sciées, évacuées puis concassées pour être recyclées comme granulats pour de nouveaux bétons. Au mois de juin a débuté la réalisation de pieux – d’une longueur allant de 15 à 40 mètres – garantissant l’assise du nouvel ouvrage.

La suite des travaux prévoit la pose de la structure métallique du pont jusqu’à la fin du mois de janvier. Le bétonnage de la dalle, des bordures et des parapets, la pose de l’étanchéité et la réalisation des aménagements urbains, des voies de circulation et de la promenade arborisée vont suivre. La mise en service du nouvel ouvrage est prévue à fin octobre 2024. (jah/ats)