«La Ville de Neuchâtel apportera évidemment à sa voisine du Haut toute l’aide qui sera demandée dans le cadre des organes de crise constitués sur les plans cantonal et régional. Un certain nombre de spécialistes sont d’ailleurs déjà mobilisés.»

Les opérations ont impliqué plus de 100 policiers. Le Service d’incendie et de secours des Montagnes neuchâteloises a compté 83 interventions de pompiers et 15 sanitaires.

Pourquoi des multinationales délaissent la Suisse

Ces dernières années, la Suisse peine à attirer de nouveaux sièges sociaux de multinationales. Les menaces qui pèsent sur la place économique du pays sont multiples - de l'impôt minimum à l'abandon des centrales nucléaires, en passant par l'UE.

Quiconque plante les crocs dans un cheeseburger de Burger King en Europe envoie une partie de son argent en Suisse: la société-mère RBI possède son siège européen à Zoug. Celui qui reçoit une injection de Moderna renforce le siège européen de Bâle. Et plus Google vend de publicités, plus le groupe américain emploie de collaborateurs à Zurich, son plus grand site en dehors des Etats-Unis.