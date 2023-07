La Chaux-de-Fonds ravagée par une tornade

Pourquoi des multinationales délaissent la Suisse

Ces dernières années, la Suisse peine à attirer de nouveaux sièges sociaux de multinationales. Les menaces qui pèsent sur la place économique du pays sont multiples - de l'impôt minimum à l'abandon des centrales nucléaires, en passant par l'UE.

Quiconque plante les crocs dans un cheeseburger de Burger King en Europe envoie une partie de son argent en Suisse: la société-mère RBI possède son siège européen à Zoug. Celui qui reçoit une injection de Moderna renforce le siège européen de Bâle. Et plus Google vend de publicités, plus le groupe américain emploie de collaborateurs à Zurich, son plus grand site en dehors des Etats-Unis.