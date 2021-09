La ruse de 22 employés de La Poste pour éviter de trop travailler

Work in progress

Réseaux: il faut savoir donner pour recevoir

On obtient plus facilement un poste lorsque l’on connaît quelqu’un dans l’entreprise en question, ou lorsqu’on connaît quelqu’un qui connaît quelqu’un. Mais pourquoi donc? Les relations sont en premier lieu une source de confiance. Des réseauteurs expérimentés révèlent comment se construire un réseau en trois étapes.

Parfois, on trouve un nouvel emploi par pure chance; on est tout simplement au bon endroit au bon moment. Or, souvent, ce n’est pas tout: un réseau étendu s’avère nécessaire. Tu penses que tu n’en as pas besoin? «Les personnes en début de carrière ont tendance à sous-évaluer l’importance d’un réseau», regrette Jörg Lienert, qui indique avoir pour vocation de réunir les gens. Il a fondé son entreprise il y a 38 ans et continue à ce jour de placer des spécialistes et des …