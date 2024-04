Vidéo: watson

Le froid s'installe pour un moment en Suisse romande

Il a neigé jusqu'à 600 mètres ce jeudi, on compte 20 centimètres dans l'Arc jurassien et les Préalpes, plus encore en altitude. La fraîcheur va-t-elle s'installer pour longtemps? On fait le point.

De nombreux romands ont bel et bien rangé les tongs et ressortis les pelles à neige, ce jeudi matin. Depuis quelques jours, les giboulées printanières se sont muées en manteau blanc. Même à La Chaux-de-Fonds, on était passé en mode printemps en début de semaine. 👇

Image: watson

Et jeudi... Image: watson

Est-ce qu'il a neigé partout?

La Métropole horlogère n'est pas la seule touchée par ces chutes de neige. Météosuisse le confirme:

«Il a neigé en dessous de 600 mètres par endroits»

L'essentiel des précipitations en basse altitude ont surtout touché la Suisse centrale et plus massivement les régions de moyenne montagne, dans les Alpes et l'Arc jurassien. «On a eu 40 centimètres dans certaines zones, à 2200 mètres», indique l'institut qui confirme que les Préalpes sont bien recouvertes.

Vidéo: watson

De la neige en avril, c'est normal?

Les plus anciens diront que oui et Météosuisse aussi. En réalité, ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est que ces chutes de neige et le retour du froid arrivent dans un contexte très particulier, nous explique un expert de Météosuisse:

«On a eu un hiver doux et quasiment sans neige et le week-end dernier, c'était le mois de juillet»

Pour en revenir à La Chaux-de-Fonds, il y a fait 23°C le week-end dernier, crème solaire et barbecues étaient de sortie comme partout en Suisse et là, il fait -1,5°C ce jeudi matin, indique Météosuisse. Le choc est là, «mais en réalité, on est dans la norme».

Est-ce que ces périodes de chaud/froid vont continuer?

Il n'aura échappé, en effet, à personne que la météo joue au yoyo ces derniers temps, mais Météosuisse est formelle, c'est terminé. Les températures vont se stabiliser, mais pas vers le chaud:

«Jusqu'au 25 avril, on sera en dessous des normales des années 2000 à 2020, ensuite ça va remonter un peu»

Oui, il faudra attendre le mois de mai pour ressortir les tongs.