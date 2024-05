On a des nouvelles du mythique Simplon frappé par une tempête

Le Simplon a été fortement endommagé fin mars par une tempête. Keystone

Le bateau Simplon, endommagé fin mars, a été retiré de l'eau et placé sur le dock flottant de la CGN à Lausanne pour inspection.

Le bateau Simplon, fortement endommagé fin mars par la tempête, a été mis hors de l'eau afin d'être examiné. Il a été positionné lundi sur le dock flottant de la CGN au chantier naval d'Ouchy à Lausanne.

Jusqu'ici, le Simplon n'avait pas pu être sorti de l'eau, le niveau du lac étant trop bas pour réussir cette opération, relève mardi la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (CGN) dans un communiqué. Elle ajoute que cette étape permettra «d'analyser plus finement la partie immergée pour évaluer les dégâts et les réparations à faire.»

A ce stade, aucun dégât supplémentaire n'a été constaté sur le vapeur centenaire. Pour rappel, la coque, la coupée d'embarquement tribord, ainsi que l'arrière du bateau (en particulier le gouvernail et la structure autour de ce dernier), ont été touchés, rappelle la CGN. Le salon Belle-Epoque, la machine à vapeur, la chaudière ainsi que le pont supérieur n'ont subi a priori aucun dégât.

Travaux au débarcadère

Lundi également, les travaux ont démarré au débarcadère de Cully, où le bateau avait été stationné durant la tempête. Le débarcadère, les appareils de choc ainsi que l'enrochement seront refaits au cours des prochaines semaines. La remise en service est prévue d'ici début juillet.

Le débarcadère. Keystone

Pour rappel, le Simplon a subi une avarie moteur durant une course d'essai le 28 mars. Le remorquage n'avait pas pu se faire à cause d'un fort vent et le navire avait été placé à Cully. Durant la nuit du 29 au 30 mars, sous les coups de boutoir de la vaudaire (un vent du Léman), le bateau était venu frapper les rochers au bord des quais et s'était encastré dans le débarcadère. Il avait été rapatrié le lendemain matin à Ouchy.

Le bateau de la CGN à Cully, malmené par la tempête 👇 Vidéo: watson

Le conseil d'administration de la CGN a mandaté une enquête externe, confiée à quatre experts indépendants, pour comprendre le déroulé exact des événements et établir les responsabilités. Ce mandat a officiellement démarré mercredi dernier. (jah/ats)