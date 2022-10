Image: sda

Gare de Lausanne: les travaux ont du retard, on ne sait pas quand ce sera fini

Le chantier d'agrandissement de la gare de Lausanne ne débutera pas, comme prévu, en fin d'année. La Confédération a des doutes sur le projet et demande des études complémentaires aux CFF. Le canton et la ville sont fâchés. Et absolument personne n'est capable d'estimer ni la fin... ni même le début des travaux.

Aux abords de la gare de Lausanne, depuis plusieurs mois, des palissades de chantier sont en place, mais derrière elles, aucune activité. Le coeur des travaux de modernisation de ce noeud ferroviaire n'a pas pu commencer, faute d'autorisations. Celles-ci devaient arriver avant la fin de l'année, mais ce ne sera finalement pas le cas.

L'Office fédéral des transports (OFT), qui est chargé de valider les travaux, a annoncé mardi qu'il renvoyait aux CFF, le maître d'ouvrage, des parties du dossier. Il leur demande en particulier de retravailler les aspects liés à la statique des structures prévues sous les quais et sous la place de la gare.

Le projet «pas statistiquement sûr»

L'office pointe du doigt des «manquements techniques» et estime que les plans et calculs soumis par les CFF ne permettent pas de démontrer que la structure de la nouvelle gare «sera statiquement sûre».

Les CFF doivent retravailler ces volets, principalement pour améliorer la sécurité et la longévité des éléments à construire, un constat qui n'est pas remis en question par les CFF, affirme l'OFT.

Certains secteurs de chantier déjà en cours peuvent se poursuivre. Il s'agit notamment des travaux sur les voies ferroviaires, de la construction du parking ou de la réfection de différents ouvrages. Mais le coeur de l'ouvrage reste à l'arrêt.

Un nouvel expert externe

Les CFF indiquent qu'ils «regrettent» le report de ces travaux. Pour l'élaboration des dossiers, ils se sont «appuyés sur le savoir-faire de plusieurs bureaux d'ingénieurs reconnus en Suisse». Ils ont de plus mandaté des experts pour vérifier et valider ces dossiers.

Suite aux demandes de l'OFT, les CFF ont mandaté un nouvel expert externe. Et la conclusion de celui-ci laisse peu de place à l'ambiguïté:

«Un certain nombre d'éléments nécessitent un approfondissement et des études complémentaires» Le nouvel expert externe de l'OFT et des CFF

La durée des études complémentaires ne peut pas être estimée, ajoutent les CFF. Ils rappellent que la transformation de la gare de Lausanne est «un projet extrêmement exigeant et complexe» et assurent que leurs équipes travaillent «d'arrache-pied» pour minimiser les retards occasionnés.

Retard: inchiffrable

A ce stade, nul ne peut chiffrer précisément ce nouveau retard. «Le retard sera d'au moins douze mois», tonnent, particulièrement fâchés, le Conseil d'Etat vaudois et la municipalité de Lausanne dans un communiqué commun.

«Un report de plusieurs mois est inévitable» Office fédéral des transports

Le canton et la ville rappellent qu'ils avaient tiré la sonnette d'alarme en novembre 2021 déjà. Début 2022, une organisation resserrée entre l'OFT et les CFF aurait dû permettre le début des travaux de ce chantier stratégique avant la fin de l'année. En vain. Canton et ville qui parlent d'un retard «de presque dix ans sur le planning initial».

«Les travaux de mise à niveau auraient dû initialement se terminer en 2025: ils auront à peine débuté à cette date» Canton de Vaud et Ville de Lausanne

Entretien urgent demandé avec Sommaruga

Après ce «coup de massue», le Conseil d'Etat et la municipalité sollicitent une entrevue urgente avec la cheffe du Département fédéral des transports, Simonetta Sommaruga. Ils souhaitent discuter avec la conseillère fédérale des conséquences «particulièrement dommageables» de ce nouveau report pour le rail romand.

«Le Conseil fédéral doit prendre sans attendre la mesure de la crise qui touche le noeud ferroviaire de Lausanne-Renens et l'ensemble du réseau CFF de Suisse romande» Canton de Vaud et Ville de Lausanne

Ils rappellent que ce report survient quelques mois seulement après l'abandon de la technologie Wako, censée diminuer le temps de trajet Berne-Lausanne.

Ce report a de nombreuses conséquences négatives: pour les riverains, les commerçants et les usagers de la gare. Pour la collectivité qui devra payer les coûts de ce retard. Pour les entreprises qui doivent replanifier leurs engagements. Et pour la mise en service des nouveaux quais, et celle du nouveau tunnel du m2 et du m3, énumèrent les autorités.

Clarifier les exigences des experts

Le Conseil d'Etat et la municipalité veulent définir avec Simonetta Sommaruga des «moyens additionnels» qui pourraient être «débloqués pour limiter les conséquences futures, notamment sur le projet d'horaire 2025».

Ils demandent aux CFF et à l'OFT de se doter de ressources et des compétences nécessaires pour créer une taskforce et clarifier les exigences des experts.

(ats/acu)