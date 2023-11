«20 kils» de Lausanne: une soirée spéciale organisée le 15 novembre

Mercredi 15 novembre a lieu la soirée organisée par la Ville de Lausanne, la Cinémathèque et le Musée Olympique, afin de rendre hommage à cette course devenue incontournable.

Plus de «Suisse»

Course à Lausanne (illustration). Image: KEYSTONE

La Ville de Lausanne, la Cinémathèque suisse et le Musée Olympique rendent hommage au «20 kils» de Lausanne. La célèbre course populaire, vieille de 40 ans et troisième course en Suisse en nombre de participants, est le sujet d'une soirée spéciale, le mercredi 15 novembre, au Casino de Montbenon, avec un film et une table ronde.

Le documentaire «Du stade à la Cité (histoire d'une course populaire dans la capitale olympique)» de Vincent Aubert, Philippe Vonnard et Yanick Turin (2022) invite à se plonger dans l'histoire des «20km de Lausanne», en revenant sur «la portée inclusive et fédératrice de cette manifestation désormais incontournable», écrivent les trois organisateurs. Sa première édition a eu lieu le 6 juin 1982.

Une soirée à ne pas manquer

Cette projection, riche en images d'archives, sera suivie d'une discussion qui permettra de prolonger la variété de sujets abordés dans le documentaire. La soirée prendra ensuite un tournant «plus ébouriffant» avec «Lola rennt» de Tom Tykwer (1998), film culte où la course devient un moteur narratif et visuel fascinant. Deux œuvres pour aborder cette activité aussi populaire que cathartique.

On en parlait ici 👇🏼 Copin comme cochon «Lausanne bloquée pour des gens qui courent 10km en 1h05, sérieux?»

Initialement nommée «course populaire du CIO», puis «marathon populaire de Lausanne» ou encore «course pédestre populaire», les «20 kils» n'ont rien perdu de leur souffle, 40 ans après. Parallèlement à la soirée spéciale, les Archives de la Ville de Lausanne invitent le public à (re)découvrir la toute première édition de 1982. (lal/ats)