Le fourgon incendié. Image: Facebook

Un fourgon de police incendié près de Lausanne

Le véhicule bloquait l'entrée d'un camp de gens du voyage. Les causes de l'incendie ne sont pas connues, une enquête est en cours.

Un fourgon de la police lausannoise a été incendié à l'entrée du parking relais de la Bourdonnette, occupé par des gens du voyage en provenance de France depuis le début du mois de mars. Le véhicule de police, qui bloquait l'entrée et la sortie du parking, était utilisé pour contrôler les allées et venues sur le campement, selon 20 minutes. Pour circuler, les nomades appelaient un policier qui venait déplacer le fourgon. Ce dernier a été incendié dans la nuit de lundi à mardi, et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie.

Le porte-parole de la police municipale a annoncé que le véhicule incendié ne sera pas remplacé, rapporte 24 Heures. A la place, un bloc de béton a été installé pour empêcher les caravanes de passer, mais pas les voitures.

La ville de Lausanne a signé une convention renouvelable tous les 15 jours avec les gens du voyage installés sur le parking relais de la Bourdonnette. La convention inclut l'installation de deux bennes et de dix containers pour les déchets ainsi que l'accès à l'eau et à l'électricité. Une caution et un montant financier de 20 francs par jour et par véhicule ont été demandés. Environ 100 caravanes occupent le parking, ce qui coûte environ 2000 francs par jour aux nomades. (jah)