Les ongleries ont des problèmes d'aération, selon une étude romande

«Nous avons d’ores et déjà informé les ongleries visitées. Et dans le but de renforcer la prévention et l’information au sein de cette branche, l’Inspection du travail a transmis les résultats de cette campagne à l’Association suisse des esthéticiennes propriétaires d’instituts de beauté.»

Emilie Moeschler, municipale, en charge des sports et de la cohésion sociale.