Suzi LeVine a été ambassadrice en Suisse et au Liechtenstein de 2014 à 2017 sous l'ancien président américain Barack Obama. Image: KEYSTONE

Droits de douane: cette ex-ambassadrice pas optimiste pour la Suisse

Pour Suzi LeVine, les taxes américaines visant la Suisse ne vont pas baisser de sitôt. Ambassadrice dans notre pays sous Obama, elle livre quelques pistes pour y remédier.

L'ancienne ambassadrice des Etats-Unis en Suisse, Suzi LeVine, ne croit pas à une baisse prochaine des droits de douane américains sur les biens suisses. «Il faudrait que quelque chose de dramatique se produise», déclare-t-elle vendredi dans la presse alémanique.

LeVine voit en revanche dans le Forum économique mondial de Davos (WEF) une opportunité pour mener de nouvelles discussions avec les autorités américaines. «Avec le WEF, la Suisse a une scène et [le président américain Donald] Trump aime les scènes», relève-t-elle dans un entretien diffusé par les journaux du groupe CH Media, éditer de watson.

Elle remarque également que la Suisse est le plus grand transformateur d'or du monde. «Cela offre peut-être des opportunités de négocier de manière créative sans trahir ses propres valeurs», en conservant sa boussole morale et en misant sur les droits de l'homme et l'État de droit, ajoute-t-elle.

Des partenariats avec les cantons

Autre conseil donné par LeVine: diversifier ses relations économiques. Les partenariats entre les cantons et les États américains pourraient être actuellement plus viables que les accords nationaux, note-t-elle.

Suzi LeVine a été ambassadrice en Suisse et au Liechtenstein de 2014 à 2017 sous l'ancien président américain Barack Obama. La nouvelle ambassadrice américaine Callista Gingrich a présenté ses lettres de créance à la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter la semaine dernière. (jzs/ats)