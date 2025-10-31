en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Etats-Unis

Droits de douane: Suzi LeVine pas optimiste pour la Suisse

Suzi LeVine a été ambassadrice en Suisse et au Liechtenstein de 2014 à 2017 sous l&#039;ancien président américain Barack Obama.
Suzi LeVine a été ambassadrice en Suisse et au Liechtenstein de 2014 à 2017 sous l'ancien président américain Barack Obama.Image: KEYSTONE

Droits de douane: cette ex-ambassadrice pas optimiste pour la Suisse

Pour Suzi LeVine, les taxes américaines visant la Suisse ne vont pas baisser de sitôt. Ambassadrice dans notre pays sous Obama, elle livre quelques pistes pour y remédier.
31.10.2025, 08:0631.10.2025, 08:06

L'ancienne ambassadrice des Etats-Unis en Suisse, Suzi LeVine, ne croit pas à une baisse prochaine des droits de douane américains sur les biens suisses. «Il faudrait que quelque chose de dramatique se produise», déclare-t-elle vendredi dans la presse alémanique.

LeVine voit en revanche dans le Forum économique mondial de Davos (WEF) une opportunité pour mener de nouvelles discussions avec les autorités américaines. «Avec le WEF, la Suisse a une scène et [le président américain Donald] Trump aime les scènes», relève-t-elle dans un entretien diffusé par les journaux du groupe CH Media, éditer de watson.

Trump frappe fort l'économie suisse: «La chute est massive»

Elle remarque également que la Suisse est le plus grand transformateur d'or du monde. «Cela offre peut-être des opportunités de négocier de manière créative sans trahir ses propres valeurs», en conservant sa boussole morale et en misant sur les droits de l'homme et l'État de droit, ajoute-t-elle.

Des partenariats avec les cantons

Autre conseil donné par LeVine: diversifier ses relations économiques. Les partenariats entre les cantons et les États américains pourraient être actuellement plus viables que les accords nationaux, note-t-elle.

Suzi LeVine a été ambassadrice en Suisse et au Liechtenstein de 2014 à 2017 sous l'ancien président américain Barack Obama. La nouvelle ambassadrice américaine Callista Gingrich a présenté ses lettres de créance à la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter la semaine dernière. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Pourquoi la frontière entre la Suisse et la France ne va pas «disparaître»
6
Pourquoi la frontière entre la Suisse et la France ne va pas «disparaître»
de Antoine Menusier
«A Lausanne, les commerçants sont plus emmerdés que les dealers»
7
«A Lausanne, les commerçants sont plus emmerdés que les dealers»
de Fred Valet
Chez Migros, «personne n’a remarqué cette erreur»
4
Chez Migros, «personne n’a remarqué cette erreur»
de Flavia Kälin, Raphael Bühlmann
«C’est Beyrouth»: cet armurier romand sidéré après un casse express
8
«C’est Beyrouth»: cet armurier romand sidéré après un casse express
de Alexandre Cudré
Thèmes
L’effrayant tableau de Trump est déjà iconique
1 / 27
L’effrayant tableau de Trump est déjà iconique
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un oligarque se plaint d'avoir dû changer de niveau de vie en Suisse
2
Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques
3
Migros est frappée par une nouvelle pénurie
Pauvre ou riche? Voici qui détruit le plus le climat
Les ménages les plus riches de Suisse génèrent davantage d'émissions que les plus modestes. Mais cette différence ne se vérifie pas dans tous les domaines. C'est ce que révèle une étude suisse récente sur le lien entre climat et revenu.
C'est une proposition controversée: quiconque lègue ou offre plus de 50 millions de francs à ses enfants ou petits-enfants devrait en reverser la moitié à l'Etat. Ce montant serait exclusivement destiné à la protection du climat.
L’article