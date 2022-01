Le genre pourrait bien disparaître à Lausanne

Le co-président des Jeunes Vert-e-s suisse réclame la disparition de la case «homme/femme» dans les formulaires administratifs. Il déposera mardi soir un postulat au Conseil communal de Lausanne.

Le jeune Vert lausannois Oleg Gafner a le genre en ligne de mire: ou plus exactement, la case «Genre» dans les formulaires officiels, qui vous demande d'indiquer si vous êtes de sexe féminin ou masculin. Il compte déposer un postulat mardi soir au Conseil communal de Lausanne.

Actuellement, annoncer son genre se révèle obligatoire pour accéder à de nombreux services communaux (obtenir une carte de déchetterie, etc.).

Lorsque la mention du genre s'avère indispensable, le Lausannois propose qu'une case neutre soit ajoutée à côté des mentions homme et femme.

En tout cas, en Angleterre, ça ne sera pas le cas... Au Royaume-Uni, non, le «genre X» ne sera pas sur les passeports

«Une violence répétée et systématique»

Or, comme ceux-ci ne dépendent pas du registre civique, le Vaudois Oleg Gafner estime la précision du genre «inutile»: «Actuellement, il n'y a pas d'argument tangible qui permet de définir à quoi sert l'annonce du genre. Et cette petite information supplémentaire inutile est en réalité une violence répétée et systématique à l'encontre de ceux qui ne se définissent pas dans l'une ou l'autre de ces cases», explique-t-il à la RTS.

La Caisse de pension communale a déjà aboli les deux cases homme et femme sur ses formulaires.