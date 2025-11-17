Les travaux de la Rasude pourraient débuter en 2029 pour une mise en service entre 2031 et 2033. Keystone

Ce quartier de Lausanne va se transformer

Le plan d’affectation de la Rasude va être mis à l'enquête cette semaine par les autorités lausannoises. Longeant les voies CFF, le quartier deviendra un espace piéton végétalisé accueillant de nouveaux emplois et logements.

La Municipalité met à l’enquête publique le Plan d’affectation (PA) du quartier de la Rasude dès mercredi et jusqu'au 18 décembre. Compris dans l’un des six pôles de mutation urbaine de Lausanne, ce «projet équilibré» permettra d'accueillir 1200 emplois et près de 500 habitants.

«Ce quartier va devenir un nouveau morceau de ville», a déclaré le syndic Grégoire Junod lundi devant la presse à Lausanne. À deux pas de la gare et d’un important nœud de transports publics, ce secteur central et aujourd'hui sous-qualifié est «le meilleur endroit à densifier», a-t-il souligné, rappelant que la densification est souvent synonyme de meilleure qualité de vie.

Actuellement fermé, sans logements ni végétalisation, la Rasude deviendra un espace piéton, ouvert et connecté, avec une attention particulière portée au patrimoine, a-t-il relevé.

Deux nouvelles constructions

La Rasude se transformera sans effacer son passé et en préservant son patrimoine bâti. Environ 70% des bâtiments actuels seront conservés, notamment celui de l’avenue de la Gare 45 signé Alphonse Laverrière. Seul le bâtiment de la Place de la Gare 1 et les parties basses du no 4 seront déconstruits.

Les immeubles Gare 45 et Horizon pourront être surélevés de deux étages. Deux nouvelles constructions compléteront l’ensemble: l’une le long des voies ferrées, l’autre au centre du quartier, qui sera légèrement plus basse que la tour Edipresse, a précisé le syndic. La ligne d'horizon et les échappées visuelles seront préservées.

En matière d'équilibre urbanistique, 30% des surfaces de plancher seront dévolues aux logements, dont 20% à des logements d’utilité publique (LUP), permettant de loger environ 500 personnes, a annoncé Natacha Litzistorf, municipale en charge du logement et de l'architecture.

La voie sera remise à ciel ouvert. La moitié de la surface totale (près de 9000 m2) sera dédiée aux espaces publics et environ 40% d'entre eux seront végétalisés. Au moins 80 arbres seront plantés et les nouvelles toitures végétalisées. Photovoltaïque et chauffage à distance participeront à la décarbonisation des énergies.

«Dynamiser le secteur»

En comparaison avec les cinq plus grandes villes suisses, Lausanne détient le ratio d’emplois par habitant le plus bas (90 emplois pour 100 habitants), a déploré Pierre-Antoine Hildbrand, municipal en charge de l'économie. La Rasude, en sa qualité de site stratégique proche de la gare, prévoit, au lieu de «boyaux obscurs aujourd'hui de multiples activités demain».

«Particulièrement bienvenu», le projet va dynamiser le secteur, a-t-il poursuivi. Il accueillera quelque 1200 emplois, des commerces à taille humaine, un hôtel «très utile pour faire rayonner la ville», de l’accueil de la petite enfance, des bureaux, des espaces culturels et de loisirs ainsi que des services de proximité. Enfin, 500 m2 bénéficieront de loyers maîtrisés au profit d’acteurs culturels et d’utilité publique.

Le quartier sera piéton en surface. Un parking souterrain sera en lien direct avec le sous-sol de la place de la Gare. Il comprendra 275 places, dont 70 à usage public (dépose-minute, taxis, Mobility, places PMR), ainsi que des bornes électriques et environ 1200 places pour vélo.

Un «monstre de béton»

Pour rappel, le PA Rasude transmis au canton en février 2023 ne prévoyait pas la sauvegarde du bâtiment Laverrière utilisé par les CFF. Les experts fédéraux ont toutefois recommandé sa conservation, entraînant une révision du projet.

«Les règles ont changé», a commenté Junod. Depuis une dizaine d'années, le projet a évolué. Tous les bâtiments patrimoniaux sont désormais conservés.

Le syndic espère ainsi que les craintes des opposants au projet – qui dénoncent notamment la construction d'un «monstre de béton» au centre de la Rasude – seront moins nourries et que les adaptations répondront aux critiques.

«Une votation populaire n'est toutefois pas à exclure» Grégoire Junod

Après la mise à l'enquête, le PA finalisé sera soumis au Conseil communal, puis au canton. Deux concours — l’un d’architecture, l’autre pour les espaces publics — seront ensuite organisés avec une démarche participative. Idéalement, les travaux de ce projet issu d'un partenariat public/privé pourraient débuter en 2029 pour une mise en service entre 2031 et 2033. (jzs/ats)

