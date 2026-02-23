en partie ensoleillé13°
Swatch s’expose à un risque juridique face à Steven Wood

«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»

Nick Hayek, CEO du Swatch Group AG, parle lors d?une conference de presse pour la presentation du bilan annuel 2023, ce jeudi 21 mars 2024, a Bienne. (KEYSTONE/Adrien Perritaz)
La famille Hayek garde la main malgré la fronde.Image: KEYSTONE
Le conflit entre Swatch et un investisseur américain met en lumière les tensions autour de la gouvernance du groupe.
23.02.2026, 12:3423.02.2026, 12:34

Swatch refuse d'organiser un scrutin séparé pour l'élection du représentant des actionnaires ordinaires à son conseil d'administration, ce qu'exige l'investisseur américain Steven Wood. Mais en se positionnant ainsi, le groupe évolue sur «un terrain juridique glissant», estime un professeur de droit des affaires.

Contre la volonté des Hayek, Steven Wood veut entrer au conseil d’administration du groupe horloger. Son credo: Swatch a besoin d’une nouvelle orientation pour s’imposer face à la concurrence mondiale ...
Image: Greenwood Investors/DR

«Une assemblée extraordinaire est nécessaire pour nommer le représentant des actionnaires ordinaires», explique Peter V. Kunz, professeur de droit des affaires à l'Université de Berne, contacté par l'agence de presse AWP. La société d'investissement américaine Greenwood Investors, dirigée par Steven Wood, a ainsi effectué une demande d'inscription en ce sens à l'ordre du jour.

Nick Hayek: «Quitter la Suisse sera pour beaucoup la seule solution»

L'expert dit ne pas comprendre pas pour quelles raisons l'horloger biennois n'a pas encore donné suite à cette demande puisqu'en agissant ainsi, l'entreprise enfreint le Code suisse des obligations.

«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Peter V. Kunz

Cela ne signifie toutefois pas que l'investisseur Steven Wood serait élu s'il était nommé. «Lors de l'assemblée générale, tous les actionnaires, y compris les actionnaires nominatifs et donc la famille Hayek, ont la possibilité de rejeter la proposition d'élection», souligne le professeur. Et avec la majorité des voix provenant des Hayek, un «non» est donc probable.

Selon Peter V. Kunz, «Swatch n'ayant pas bonne réputation en matière de gouvernance d'entreprise», le groupe devrait néanmoins réviser en profondeur ses statuts et être plus à l'écoute de ses actionnaires. «Car Swatch est une société anonyme et non une PME familiale», relève le spécialiste. (jah/ats)

