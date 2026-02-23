Le soleil fait son retour après des semaines d'absence. Image: montage watson

Le retour du printemps n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde

Un avant-goût de printemps se fait sentir en Suisse, mais avec lui, un autre phénomène, le retour de certaines allergies au pollen.

Après un mois de février très chargé en précipitations en plaine et en grosses chutes de neige sur les reliefs, cette prochaine semaine s'annonce bien différente, avec des températures qui frôleront, voire dépasseront les 15 degrés en Suisse romande.

MétéoSuisse, dans un billet de blog, annonce:

«La douceur va devenir le thème à partir de dimanche. Il y aura comme un avant-goût de printemps»

Image: capture d'écran météosuisse

Ce week-end, certains Romands téméraires ont en effet déjà sorti les shorts pour profiter «de températures dignes d’un début de mois d’avril», écrit l'Office fédéral de météorologie. Jusqu'à «mercredi au moins, la Suisse devrait connaître des températures particulièrement printanières avec des valeurs maximales attendues entre 13 et 16 °C en plaine.»

Si ça sonne comme une bonne nouvelle au premier abord, la suite ne réjouira pas de nombreux Suisses, comme l'a repéré Le Temps:

«Les conditions météorologiques sont optimales pour la libération et le brassage des pollens. Les quelques précipitations attendues lundi matin, principalement en altitude, ne seront pas suffisantes pour nettoyer l’air. A la faveur d’un après-midi ensoleillé, les concentrations de grains de pollen pourront devenir importantes.» Aude Untersee, prévisionniste de MétéoSuisse, au Temps

Car avec ces températures, les noisetiers et les aulnes débutent leur fleuraison, tout comme les cyprès, les ifs ou les «premiers saules», lit-on dans le dernier bulletin pollénique. Et le taux de pollen dans l'air est déjà élevé, comme on peut le voir sur les modèles informatiques.

Ce lundi à 18 heures Image: capture d'écran météosuisse

Ce lundi déjà, la quantité de pollen dans l'air rougit la Suisse, on peut voir que sur la majeure partie de la Suisse romande la concentration de pollen est déjà qualifiée de «forte» à «très forte» notamment dans le grand Genève et la vallée du Rhône valaisanne.

Ce mardi à 18 heures Image: capture d'écran météosuisse

Mardi, la situation va s'intensifier encore et le rouge grenat gagner la quasi-totalité de l'ouest de la Suisse. Citée par le Temps, Aude Untersee commente:

«On pourrait qualifier le pic de pollen de ces prochains jours comme intense, au regard des normes de saison.»

Mercredi, il ne devrait pas y avoir de baisse de la concentration de pollen, pas moins que les jours suivants avant que la pluie ne vienne faire tomber les particules au sol. (hun)