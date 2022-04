Image: sda

Un collectif installe un hébergement d'urgence sauvage à Lausanne

Réclamant le maintien de places d'hébergement, un collectif a installé samedi un campement sauvage sur le site de Beaulieu à Lausanne.

Un collectif a investi samedi l'esplanade de Beaulieu à Lausanne pour y installer un hébergement d'urgence pour les sans-abri. Il proteste ainsi contre la fermeture pour la belle saison, et ceci dès dimanche, de deux lieux d'accueil.

Une dizaine de tentes

Le mouvement 43m2 réclame le maintien du nombre de places d'hébergement d'urgence à l'année, ainsi que leur augmentation. Pour faire entendre ses revendications, il a installé un campement sauvage à Beaulieu. L'action avait été annoncée, mais pas le site.

Trois grandes tentes et une petite dizaine de plus petites ont été montées samedi après-midi. Une soixantaine de militants se sont activés sur place et ont notamment amené:

des canapés,

des lits,

des toilettes sèches,

du matériel informatique,

du matériel de cuisine.

Image: sda

«Pas une solution en soi»

Toutes les personnes qui se retrouvent sans solution d'hébergement sont les bienvenues sur place, annonce le collectif. Une militante a expliqué à Keystone-ATS que:

«On peut accueillir des dizaines de personnes, mais cela va se faire petit à petit. C'est un lieu d'accueil d'urgence transitoire. Ce n'est pas une solution en soi.»

Le mouvement réclame l'ouverture «immédiate» d'une halle de Beaulieu. Le collectif explique être en contact avec la municipalité. La militante ajoute que:

«Nous demandons aussi qu'il n'y ait pas d'évacuation policière, ni de prise d'identité»

Image: sda

Le dispositif d'hébergement jugé dépassé

Il y a une dizaine de jours, des associations actives sur le terrain ont envoyé une lettre ouverte au canton dans laquelle elles jugent «dépassé» le dispositif d'hébergement d'urgence vaudois.

Leurs critiques: les structures d'accueil doivent refuser des SDF par manque de place, les centres sociosanitaires sont débordés et il y a toujours plus de monde aux distributions alimentaires de rue.

Image: sda

(sas/ats)