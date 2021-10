Suisse

Lausanne

Lausanne: recommandations pour la contamination aux dioxines



Lausanne contaminée aux dioxines: ce qu'il faut savoir

La contamination des sols de la ville est plus importante que prévu. Zones concernées, dangers, conséquences potentielles sur la santé, recommandations: on fait le point sur la situation.

La capitale vaudoise fait face à une pollution des sols bien plus étendue que prévue. La cause probable? L'exploitation de l’ancienne usine d’incinération du Vallon, qui a cessé son activité en 2005.

Si cette pollution ne présente pas de danger imminent pour la santé et qu'elle ne menace pas l'alimentation en eau potable de Lausanne, la nouvelle reste inquiétante.

Les dioxines au fait, c'est quoi?

Les dioxines sont une substance chimique toxique, qui résulte essentiellement de procédés industriels (incinérateurs de déchets, fonderie, métallurgie, sidérurgie, fabrication d’herbicides et de pesticides…).

Une fois dans l’environnement, les dioxines persistent en raison de leur stabilité chimique, explique Heidi.news. De même, elles peuvent rester dans le corps humain jusqu'à sept ans. Elles ont tendance à s'accumuler dans certains tissus ou liquides humains, comme le lait maternel.

Quels sont les risques ?

Heidi.news pointe les dangers liés à une exposition prolongée (sur plusieurs années) aux dioxines, qui peut entraîner:

Des perturbations du système immunitaire et du développement du système nerveux.

Des troubles du système endocrinien.

Des troubles de la fonction de reproduction.

Chez les femmes enceintes, la dioxine peut être transmise au fœtus à travers le placenta.

Chez la mère, passer dans le lait et ainsi être transmise au nourrisson.

La dioxine est classée comme substance cancérigène.

Quelles sont les zones concernées?

Suite aux enquêtes menées sur 126 sites dans le canton de Vaud, un périmètre indicatif de la pollution des sols aux dioxines a été établi. Une carte indicative permet aux habitants de savoir s’ils sont concernés en fonction de leur secteur.

Les zones les plus touchées par la pollution se trouvent près de l’ancienne usine d’incinération du Vallon, indique Le Matin. À Lausanne, les plus fortes concentrations se trouvent dans le quartier de la Cité, ainsi qu'au parc de l’Hermitage et la forêt de Sauvabelin.

La pollution ne touche pas seulement le centre, mais presque toute la ville, note 24 Heures. D’autres communes avoisinantes sont également touchées:

Épalinges.

Le Mont-sur-Lausanne.

Pully.

Prilly.

canton de vaud

Quelles sont les recommandations ?

Unisanté a émis une liste de conseils sanitaires et alimentaires pour éviter le moindre risque:

Ne pas manger de la terre (et porter une attention particulière aux enfants en bas âge).

Se laver les mains après avoir manipulé la terre (ex: jardinage) et en rentrant de l’activité en milieu extérieur.

Laver et éplucher les fruits et légumes provenant des jardins.

Dans les jardins et parcs, végétaliser au maximum les surfaces de terre pour éviter de laisser des zones de sol nu accessibles aux enfants.

Pour les zones fortement polluées, voici les mesures à prendre:

source: canton de vaud

Dans certains secteurs, il est aussi recommandé de limiter, voire d'arrêter complètement les cucurbitacées et les oeufs issus de ces zones, connus pour concentrer les doxines. Donc méfiance avec:

Les oeufs de poules.

Les aliments issus des animaux élevés dans ces secteurs.

Les courges.

Les courgettes.

Les cornichons.

Les concombres.

Les melons.

Les pâtissons.

Et tous leurs copains.

Une ligne téléphonique sera ouverte dès le 12 octobre pour informer la population, ainsi qu'une boîte email.

