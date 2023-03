Lausanne ne bannira pas la cigarette sur les places de jeux

Le syndic de la ville de Lausanne affirme que l'interdiction des cigarettes déplacerait simplement le problème dans l'espace privé. Image: sda

La Municipalité a écarté l'idée lancée par l'élu écologiste Ilias Panchard en 2018.

Plus de «Suisse»

L'Exécutif lausannois s'oppose à la création de zones sans tabac dans les lieux publics extérieurs fréquentés par les enfants. Une telle mesure serait «disproportionnée et sans effets», commente le syndic Grégoire Junod (PS), qui dénonce une certaine hypocrisie:

«Aucune étude sérieuse n'atteste le danger d'être exposé à la fumée passive à l'extérieur, dans des espaces publics ouverts. Je suis un grand défenseur des interdictions de fumer dans les lieux publics fermés, mais dans les espaces extérieurs, qui sont tout sauf des endroits confinés, cette mesure apparaît disproportionnée et sans effets réels.»

Et les puffs en Suisse, on en est où? La puff, cette «absurdité écologique» qui menace la Suisse de Melissa N'Dila

«Un problème qui ne se pose pas»

Aux yeux du syndic, l'accès universel aux espaces et équipements publics prime. «En restreignant la fumée dans ces lieux, on prendrait le risque d'exclure certaines catégories de la population, explique-t-il dans les colonnes du 24 heures, et cela concerne surtout les personnes les plus défavorisées socialement, ce qui dénonce une certaine hypocrise».

«On veut résoudre un problème qui ne se pose pas»

Ce type de mesure aurait une grande visibilité, une forte portée symbolique, mais sans réels bénéfices. Et elle déplacerait le problème dans l'espace privé, a-t-il encore ajouté.

L'élu socialiste se dit conscient que la Ville de Lausanne est un peu à contre-courant d'une tendance générale «qui aimerait codifier les comportements de tout le monde».

«Nous voulons faire confiance aux gens, miser sur la responsabilité de chacun», assure-t-il. (ats/jch)