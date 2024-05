Le bâtiment Géopolis était occupé depuis jeudi 2 mai. Keystone

Les étudiants pro-palestiniens mettent fin à l'occupation de l'Unil

L'occupation de l'Université de Lausanne de la part d'étudiants pro-Palestine avait débuté le 2 mai dernier. La poursuite du dialogue a pu aboutir à un accord avec la direction.

Le dialogue entre l'Université de Lausanne (Unil) et le collectif pro-palestinien a abouti à un accord. L'occupation du bâtiment Géopolis, qui durait depuis près de quinze jours, a pris fin.

Mardi après-midi, la direction de l’Unil a présenté à une délégation du collectif ses dernières réponses aux revendications. «Ces réponses ont été acceptées dans la soirée par l’assemblée générale du collectif», indique l'Unil.

Plusieurs engagements

Si la direction de l'alma mater a refusé d’entrer en matière sur le boycott académique réclamé par le collectif, elle a pris un certain nombre d'engagements, dont la création d'une cellule d’experts.

Cette dernière évaluera les collaborations avec des instituts scientifiques de pays en guerre «sous l’angle de l’éthique, de l’intégrité scientifique, du droit international et de la liberté académique».

Dans ce même contexte, l'Unil accepte également d'inciter ses chercheuses à faire preuve de la plus grande diligence dans leurs collaborations scientifiques. Elle renforcera le réseau et le dispositif «Scholars at risk» pour les chercheurs palestiniens, ainsi que son soutien aux étudiants palestiniens.

La direction mettra par ailleurs en place un programme de soutien à la reconstruction des capacités académiques palestiniennes et émettra une prise de position sur la situation de ces universités.

Garantissant la transparence sur ces mesures, l'Unil souligne toutefois qu'elles sont soumises au respect par le collectif des engagements pris de son côté. Elle réitère sa condamnation ferme de tout propos contraire aux valeurs édictées dans sa charte. Les actes et discours répréhensibles qui auront été constatés feront l’objet d’une investigation, précise le communiqué

(asi/ats)