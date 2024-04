Les ventes de cannabis légal à Lausanne font 10% du marché noir

Le point de vente Cann-L à Lausanne accueille 800 clients. Les ventes régulées de cannabis équivalent à 10% du marché illégal, soit huit kilos par mois. Premier bilan.

Ouvert il y a quatre mois, le point de vente Cann-L accueille désormais 800 personnes à Lausanne. Quelque 330 autres attendent leur inclusion au projet et une trentaine prennent rendez-vous chaque semaine. Les ventes régulées de cannabis représentent pour l'heure l’équivalent de 10% du marché illégal, soit huit kilos par mois.

Le projet Cann-L, qui s'adresse aux personnes majeures vivant à Lausanne et déjà consommatrices de cannabis, atteint une population assez peu connue jusqu’ici, écrit la Ville de Lausanne dans son bilan après quatre mois.

Parmi les 800 participants, 78% sont des hommes et près de 70% consomment du cannabis depuis plus de 10 ans.

Un peu plus de la moitié le font quotidiennement ou presque.

La moyenne d'âge est de 37 ans, dans une fourchette allant de 18 à 80 ans.

330 personnes attendent leur inclusion dans le projet-pilote.

Une trentaine d'intéressés prennent rendez-vous chaque semaine.

«Alors que l'on pense souvent aux jeunes, on trouve toute une gamme de consommateurs, souvent intégrés socialement, qui passent sous le radar. Nous allons pouvoir leur parler prévention», a déclaré à Keystone-ATS le directeur adjoint d’Addiction Suisse Frank Zobel, qui mène le volet scientifique du projet.

Préférence au produit le plus fort

Les participants peuvent acheter deux types de résine et quatre types d’herbe de cannabis cultivés localement et contrôlés. Les produits à faible taux de THC (moins de 10%) représentent un peu plus de 20% des ventes tout comme ceux à taux de THC moyen (10-15%). Frank Zobel détaille:

«Un peu plus de la moitié des ventes concerne les produits à taux de THC élevé (15-20%), ce qui reflète les développements des dernières décennies sur le marché illégal»

Et d’ajouter que la palette des produits évoluera aussi avec les récoltes de cannabis cultivé dans la région qui auront lieu cet été.

«Il n'y a pas de problème d'approvisionnement», a encore précisé le responsable. Si l'ouverture du point de vente avait éveillé des craintes au niveau de la sécurité, aucun incident n'a été signalé, s'est-il réjoui.

Bientôt entre 1200 et 1500 personnes

«Le projet-pilote CANN-L suscite beaucoup d’intérêt et la participation est très encourageante. Cela montre la pertinence de notre modèle», se réjouit Emilie Moeschler, municipale en charge des sports et de la cohésion sociale, citée dans le communiqué. D'ici la fin de l'année 2024, le magasin qui a ouvert en décembre dernier devrait recevoir entre 1200 et 1500 personnes, un résultat conforme aux prévisions.

«Les participantes et participants nous disent leur soulagement de pouvoir acheter des produits de qualité et contrôlés, hors du marché illégal, mais aussi de bénéficier de conseils de réduction des risques sans jugement.»

Au point de vente, les participants ont accès à des recommandations de réduction des risques et peuvent obtenir des contacts s’ils ont besoin d’aide. Une vingtaine de personnes ont spontanément contacté le médecin référent du projet au Chuv. A ce jour, une seule personne s’est elle-même exclue du projet. Il s’agit d’une femme qui a renoncé à la consommation de cannabis quand elle a appris qu’elle était enceinte.

Premiers résultats scientifiques pour bientôt

Les premiers résultats de l’étude scientifique seront publiés fin 2024 quand les participants auront rempli leur second et troisième questionnaire. Pour l’heure, les données ne sont pas suffisantes pour évaluer l’impact sur le marché illégal ainsi que sur les pratiques de consommation. Pierre-Antoine Hildbrand, municipal en charge de la sécurité, explique:

«Près de 8 kg de cannabis ont été vendus pour le seul mois de mars, cela représente l’équivalent d’environ 10% du marché illégal lausannois mensuel»

Comme prévu dans le projet, le point de vente va s’autofinancer, un objectif qui devrait bientôt être atteint. «Les éventuels bénéfices pourront notamment être utilisés pour la réduction des risques, la prévention et la sécurité», ajoute Émilie Moeschler.

Pour rappel, le projet mené par la Ville de Lausanne, avec son partenaire Addiction Suisse, est prévu sur une durée de quatre ans et demi. Il propose une approche complémentaire à celles mises en œuvre à Genève, Bâle, Zurich et Berne. L’ensemble de ces projets nourrira les réflexions sur l’évolution de la législation fédérale dans le domaine du cannabis. (jah/ats)