Plusieurs changements pour les transports genevois

La ligne 15 du tram sera prolongée à Genève (photo d&#039;illustration).
Plusieurs changements sur le réseau des TPG pour la rentrée.Keystone

Les Transports publics genevois (TPG) procèdent à des modification sur leur réseau. Plusieurs lignes sont affectées.
07.08.2025, 14:2107.08.2025, 14:21
Les Transports publics genevois (TPG) annoncent des changements sur leur réseau à partir du 18 août. Plusieurs modifications, liées à des chantiers, concerneront les lignes de tram à la rentrée.

La ligne 12 circulera à nouveau entre les arrêts de Lancy-Bachet et Blanche, après les travaux réalisés par les TPG en Ville de Carouge, a indiqué jeudi la régie publique autonome. Un service de bus de remplacement continuera à être assuré entre les arrêts Blanche et Plainpalais, le retour à la normale étant prévu pour le 6 décembre, date de la Course de l'Escalade.

Lignes de bus affectées

Des mesures anticipatoires liées aux travaux de prolongement du tram entre Nations et Ferney (F) auront un impact sur la ligne 15, dont le terminus sera déplacé à la hauteur de l'arrêt Collège Sismondi. Les lignes de bus qui passent par le quartier des Nations seront aussi affectées à certains endroits.

La rentrée scolaire sera aussi marquée par la mise en service de la ligne 97, un service provisoire destiné à assurer la liaison entre le quartier des Grands Essert et le Bout-du-Monde, avant le prolongement de la ligne 7 en décembre. Cette ligne offrira des correspondances pour rejoindre le centre-ville de Genève, notamment. (jzs/ats)

