Lausanne: retrouvé inconscient près d'un collège, un homme meurt
Un quinquagénaire a perdu la vie jeudi à Lausanne après avoir été retrouvé dans un premier temps inconscient près du collège de Mon-Repos. Son décès a été constaté après son transport au Chuv, a indiqué à Keystone-ATS la police municipale, confirmant une information de 20 Minutes.
La police explique:
Cependant, elle ne peut donner plus d'informations à ce stade sur les circonstances du décès.
Une enquête a été ouverte. Elle est menée par la Police judiciaire municipale, sous la conduite du Ministère public du Canton de Vaud.
L'intervention a nécessité l'engagement de trois patrouilles de la police lausannoise, de la Brigade de police scientifique de la police cantonale vaudoise, d'une ambulance et du SMUR ainsi que d'une cellule de soutien psychologique. (sda/ats/svp)