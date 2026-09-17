Un homme a été retrouvé non loin d'une école (photo d'illustration). Keystone

Lausanne: retrouvé inconscient près d'un collège, un homme meurt

Un homme a été découvert inconscient dans la cour d'une école primaire. Il est décédé peu de temps après sa prise en charge. Une enquête a été ouverte.

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Un quinquagénaire a perdu la vie jeudi à Lausanne après avoir été retrouvé dans un premier temps inconscient près du collège de Mon-Repos. Son décès a été constaté après son transport au Chuv, a indiqué à Keystone-ATS la police municipale, confirmant une information de 20 Minutes.

La police explique:

«La police a été avisée peu avant 08h30 d'une inquiétude pour une personne à proximité du Collège de Mon-Repos à Lausanne. Un homme d'une cinquantaine d'années a été retrouvé inconscient sur place. Transporté au CHUV, son décès y a été constaté. Sa nationalité et son domicile sont en cours d'établissement»

Cependant, elle ne peut donner plus d'informations à ce stade sur les circonstances du décès.

Une enquête a été ouverte. Elle est menée par la Police judiciaire municipale, sous la conduite du Ministère public du Canton de Vaud.

L'intervention a nécessité l'engagement de trois patrouilles de la police lausannoise, de la Brigade de police scientifique de la police cantonale vaudoise, d'une ambulance et du SMUR ainsi que d'une cellule de soutien psychologique. (sda/ats/svp)