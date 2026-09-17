Un bancomat explose deux fois au coeur de cette ville romande

Deux explosions ont entièrement détruit un bancomat, mercredi matin, à Saint-Imier dans le Jura bernois. Les auteurs ont pris la fuite avec leur butin en direction des Franches-Montagnes, dans le Jura.

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Des inconnus ont fait exploser un bancomat vers 4h dans la nuit de mardi à mercredi à Saint-Imier. Ils ont pris la fuite avec leur butin.

Le distributeur de billets situé à la rue Francillon, au centre de Saint-Imier, a subi deux explosions. Les patrouilles dépêchées sur place ont découvert le bancomat détruit, mais aucun auteur, note la police cantonale bernoise dans un communiqué. Des mesures de recherche à grande échelle ont alors été engagées.

Le lieu de l'attaque. Image: google map

Selon les éléments actuels, les malfrats étaient habillés en noir. Ils auraient pris la fuite avec leur butin en direction des Franches-Montagnes (JU) à bord d'un véhicule de couleur sombre, selon la description de la police.

Personne n'a été blessé, mais le bancomat a été entièrement détruit, laissant des dégâts considérables. La circulation a été déviée pendant plusieurs heures.

La police cantonale bernoise mène l'enquête en collaboration avec l'Office fédéral de la police (Fedpol) sous la direction du Ministère public de la Confédération. Elle lance aussi un appel à témoin. Toute personne ayant observé des faits suspects ou susceptibles de fournir des renseignements sur les auteurs est priée de prendre contact avec la police cantonale bernoise.



Le distributeur attaqué appartenait à la banque Clientis, dont un bancomat a déjà été dynamité début juin dernier à Tramelan, à quelques kilomètres de Saint-Imier. (jah/ats)