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Lausanne: 9,2 millions de plus pour le Stade de la Tuilière

La facture du Stade de la Tuilière dérape de 9,2 millions

A general view during a public viewing of the FIFA 2026 World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia, at the fan zone inside of the stade de la Tuiliere, in Lausanne, Switzerlan ...
Inauguré en 2020, le Stade de la Tuilière avait bénéficié d’un crédit de construction de 76,6 millions de francs voté en 2017.Image: KEYSTONE
La facture du Stade de la Tuilière s’alourdit. La Municipalité de Lausanne réclame un crédit complémentaire de 9,2 millions de francs pour boucler les comptes de l’enceinte inaugurée en 2020.
05.10.2026, 18:4105.10.2026, 18:41

La Municipalité de Lausanne demande au Conseil communal un crédit complémentaire de 9,2 millions de francs, afin de boucler les comptes liés à la construction du Stade de la Tuilière inauguré en 2020. Ce montant s'ajoute aux 76,6 millions débloqués en 2017 pour la construction de l'antre du Lausanne-Sport.

Comme l'indique le préavis de la Municipalité, divulgué lundi par 24 heures, plusieurs raisons expliquent ces dépassements entre montants budgétés et nécessaires.

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Des risques liés au terrain sont notamment évoqués, comme la présence de traces néolithiques, l'évacuation de terres polluées, une nappe phréatique proche de la surface ou des travaux de terrassement plus importants.

Des modifications en cours de réalisation, liées par exemple à l'étanchéité de la toiture, aux installations électriques ou à la sécurité incendie, expliquent aussi ces surcoûts. Plusieurs autres raisons sont avancées (modification des WC au standard UEFA, renforcement des équipements dans le secteur visiteur, règlement d'un litige lié à la fourniture des sièges, etc).

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La Municipalité assure toutefois que les dépassements seront «en grande partie» compensés grâce à une subvention de 5 millions allouée par le Canton de Vaud dans le cadre du soutien aux installations sportives d'importance régionale. Elle mentionne aussi un montant de 3 millions disponible sur un crédit d'ouvrage accordé dans le cadre du projet Métamorphose. Au final, le solde à compenser n'atteint plus que 926'000 francs, précise la Ville. (sda/ats)

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