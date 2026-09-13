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Servette plonge le Lausanne-Sport au fond du classement

Kingstone Mutandwa (SFC), gauche, celebre son but lors de la rencontre de football de Swiss Super League entre le Lausanne-Sport, LS, et le Servette FC, SFC, ce dimanche 13 septembre 2026 au Stade de ...
Servette s'est imposé 1-0 à Lausanne ce dimanche.Image: KEYSTONE

Servette plonge le Lausanne-Sport au fond du classement

Vainqueur du derby lémanique sur le plus petit des scores, dimanche à la Tuilière, le Servette FC se donne de l’air et laisse à son adversaire du jour, le LS, sa place de lanterne rouge.
13.09.2026, 18:2113.09.2026, 18:33

Servette a enlevé un morne derby lémanique dimanche à la Tuilière lors de la 8e journée de Super League. Les Genevois ont battu Lausanne 1-0 grâce à un penalty transformé par Kingstone Mutandwa à la 52e.

Le SFC laisse ainsi la dernière place du classement au Lausanne-Sport, qui enchaîne un sixième match sans victoire en championnat. Mais au vu de la piètre prestation offensive des deux équipes, tant le coach servettien Jocelyn Gourvennec que celui du LS Luka Elsner sont toujours en quête de leur premier match référence de la saison.

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Privés de leur capitaine respectif Timothé Cognat (blessé) et Olivier Custodio (suspendu), le SFC et le LS se sont longtemps observés, avant que Miroslav Stevanovic n'obtienne un penalty pour les Genevois après intervention de la VAR. Kingstone Mutandwa a ainsi pu ouvrir le score à la 52e, inscrivant le cinquième but grenat en Super League depuis la reprise, le premier en 308 minutes.

Les hommes d'Elsner ont tenté de réagir par Levy Nene, qui a trouvé le poteau à la 56e, puis par Morgan Poaty, qui a cependant trop croisé sa frappe dix minutes plus tard. Si les occasions lausannoises se sont multipliées en fin de rencontre, elles sont restées trop approximatives pour inquiéter les Grenat.

En début de rencontre, les Vaudois avaient également obtenu deux opportunités signées Enzo Molebe (1re) et Levy Nene (8e), forçant Edvinas Gertmonas à se déployer. Malgré ce début de rencontre séduisant, les Lausannois se sont petit à petit éteints, et les deux équipes se sont neutralisées jusqu'à la pause.

(ats/roc)

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