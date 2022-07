Suisse-UE: le Centre voit d'autres priorités avant d'aller à Bruxelles

Une énorme catastrophe couve en mer Rouge et la Suisse rechigne à aider

L'ONU a besoin d'argent pour transférer le pétrole d'un vieux pétrolier sur un autre navire au large des côtes du Yémen. Si l'opération de sauvetage n'a pas lieu à temps, une énorme catastrophe écologique risque de se produire. La Suisse a jusqu'à présent accordé 300 000 dollars - d'autres Etats versent des millions.

«Le monde doit agir maintenant ou la bombe à retardement ne s'arrêtera pas». Des mots forts adressés par les Nations Unies à la mi-mai à plus de vingt pays invités - dont la Suisse - lors d'une conférence des donateurs. La raison de cette inquiétude? Un pétrolier de plus de 40 ans qui se trouve depuis 2015 à environ sept kilomètres des côtes du Yémen, en mer Rouge. Le pétrolier, baptisé «FSO Safer», a longtemps été utilisé comme station de stockage et de transbordement de pétrole, mais il se trouve aujourd'hui dans un état délabré et n'est plus en mesure de manœuvrer.