«Les poussées de croissance chez les ados brûlés sont un défi»

De nombreux blessés de la tragédie de Crans-Montana effectueront leur réadaptation à Sion et à Bellikon, en Argovie. Gianni Roberto Rossi, PDG des deux cliniques Suva, explique dans une interview à quoi les patients peuvent s’attendre.

Les cliniques de réadaptation de Sion et de Bellikon, en Argovie, prendront en charge les victimes de brûlures de la tragédie de Crans-Montana. Gianni Roberto Rossi, directeur général des deux établissements, explique comment les deux cliniques se préparent, et ce qui attend les patients.

Monsieur Rossi, lorsque vous avez entendu parler de la tragédie de Crans-Montana, qu’est-ce qui vous est venu à l’esprit?

Gianni Roberto Rossi: J'ai d'abord eu un profond sentiment de compassion pour les personnes directement touchées. J’ai pensé aux victimes, mais aussi à leurs familles et à leurs proches. Ensuite, s’est posée rapidement pour nous la question de savoir comment, en tant que cliniques, nous pouvions nous préparer à temps à l’accueil des patients. Nous avons l’habitude de la réadaptation des victimes de brûlures, c’est notre spécialité, et nous voulons répondre aux demandes de la meilleure manière possible.

«Notre objectif est clair: nous voulons prendre en charge autant de victimes de brûlures que nécessaire»

Nous mettrons tout en œuvre pour pouvoir aider toutes les personnes qui auront besoin de nous.

Combien de victimes de brûlures de Crans-Montana les cliniques peuvent-elles accueillir?

Je ne peux pas donner de chiffre précis, et il n’existe pas de plafond maximal.

«Le facteur déterminant est la gravité des blessures»

Jusqu’à présent, nous traitions chaque année entre 30 et 40 victimes de brûlures dans les deux cliniques Suva de Bellikon et de Sion. La gravité des blessures varie: chez certains patients, 30% de la surface corporelle est touchée, chez d’autres jusqu’à 70%. Il est clair que nous devons désormais augmenter nos capacités.

«Nous y travaillons intensivement depuis le 2 janvier»

L’enjeu pour nous est d’estimer au mieux le nombre de patients à venir. Nous ne savons par exemple pas encore précisément combien de patients actuellement à l’étranger viendront chez nous.

Quand est prévue l'arrivée des premiers patients?

Dans notre clinique de Sion, dès cette semaine. Il s’agit de patients présentant des blessures relativement légères, que nous pouvons pour l’instant prendre en charge sans difficulté.

A quoi ressemble la réadaptation des victimes de brûlures?

La réadaptation vise à restaurer les fonctions et à traiter les troubles apparus à la suite d’un accident ou d’une maladie. Pour cela, nous disposons d’une équipe pluridisciplinaire. Le programme de réadaptation est élaboré individuellement pour chaque personne, en collaboration avec les chirurgiens de l’hôpital universitaire.

«Pour les victimes de brûlures, des aspects supplémentaires entrent en jeu, notamment le traitement des plaies»

Celui-ci est assuré par une équipe infirmière spécialisée ainsi que par une équipe thérapeutique spécialisée qui accompagne la mobilisation progressive. Le suivi psychologique est également central, comme pour d’autres types de blessures.

Combien de temps faut-il avant de pouvoir dire qu’une victime de brûlures est rétablie physiquement et psychiquement?

Cela varie beaucoup d'une personne à l'autre. Pour les blessés graves, je peux seulement dire qu'il faut plusieurs mois avant que le patient arrive chez nous. Et le séjour chez nous durera également plusieurs mois. Le programme de réadaptation est conçu et adapté en continu en fonction de l'évolution de l'état du patient. La durée nécessaire pour surmonter les blessures est également très individuelle, et cela prend plusieurs années.

«La guérison est un processus intense et fastidieux»

En quoi la réadaptation des adolescents diffère-t-elle de celle des adultes?

Chez les adolescents, la question de l’environnement est différente. Les parents jouent un rôle important. A ma connaissance, les plus jeunes victimes de brûlures de Crans-Montana sont des adolescents, et, dans l’ensemble, la thérapie ne diffère pas de manière significative de celle des adultes.

«Par contre, les poussées de croissance chez les jeunes peuvent représenter un défi particulier pour la cicatrisation de la peau»

A quel moment les victimes de brûlures peuvent-elles quitter la clinique de réadaptation?

Il arrive un moment où un centre comme le nôtre, avec un cadre stationnaire intensif, n’est plus nécessaire. Mais cela ne veut pas dire que la guérison est terminée pour autant. La thérapie et le suivi peuvent se poursuivre en ambulatoire.

«Comme je l’ai dit, cela peut durer plusieurs années»

Traduit de l'allemand par Anne Castella