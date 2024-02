Une page se tourne pour les librairies Payot

C'est lui qui avait déposé une plainte en automne 2022 auprès de la Commission de la concurrence (COMCO) contre le groupe Madrigall, qui distribue les livres français en Suisse. Il dénonçait ainsi une surmajoration du prix des livres et une distorsion de la concurrence, s'appuyant sur la nouvelle législation suisse de la loi sur les cartels, en vigueur depuis janvier de la même année.

Arpentant le monde du livre depuis plus de 40 ans, le PDG est très actif dans le débat public, littéraire et même politique. Il n'a eu de cesse de défendre le paysage du livre en Suisse.

Le Conseil d'administration souligne un engagement sans faille, saluant un parcours exceptionnel et une intelligence parfois caustique, mais cherchant toujours l'excellence. Il dit regretter ce départ, tout en respectant la décision de Pascal Vandenberghe.

Directeur général depuis 2004 (14 librairies en Suisse romande et à Berne), le Français âgé de 65 ans a développé dès 2009 la franchise Nature & Découvertes (sept points de vente) en Suisse. Puis, il s'est porté acquéreur de la société en 2014, la rachetant au Groupe Lagardère afin d'assurer à l'enseigne un destin serein et indépendant.

«Je ne quitte pas Payot, car l'entreprise fait partie de ma vie depuis 20 ans. Mais je quitte mes fonctions dirigeantes pour me consacrer à d'autres projets - toujours autour du livre - moins engageants. Je remercie tous les collaborateurs de l'entreprise, mais aussi tous les lecteurs et nos partenaires qui nous font confiance depuis des décennies».

