Un Géorgien arrêté après une fraude au casino de Lugano

Un Géorgien arrêté après une fraude au casino de Lugano

Les autorités tessinoises ont annoncé avoir arrêté un homme de 39 ans, membre d'un gang et auteur de fraudes au casino Lugano.
La police tessinoise a arrêté un Géorgien de 39 ans qui, avec d'autres membres d'un gang, avait manipulé les systèmes de contrôle de casinos dans plusieurs pays européens. L'homme avait également commis des actes criminels au casino de Lugano fin novembre.

Selon le Corriere del Ticino, lui et ses complices avaient dérobé près de 75 000 francs à Lugano. Un mandat d'arrêt international a été émis contre ce trentenaire résidant en Géorgie par la justice tessinoise.

Après avoir purgé une peine de prison en France pour des délits similaires, le Géorgien a été extradé vers la Suisse. Il est l'un des membres d'un gang criminel arrêté depuis, ont annoncé vendredi les autorités de Bellinzone.

Le groupe avait pris pour cible des casinos dans plusieurs pays européens et avait réussi à manipuler le système de contrôle des machines à roulette automatiques. L'homme et sa bande sont soupçonnés d'avoir participé à la fraude commise au casino de Lugano. (sda/ats/svp)

