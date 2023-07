Logement: «La Suisse n'encourage pas l'accession à la propriété»

Il ajoute: «Quiconque trouve quelque chose qui lui plaît et dans ses moyens devrait y aller.» (chl/ats)

«La Suisse n'encourage pas l'accession à la propriété, même si c'est un mandat constitutionnel», constate Neff dans un entretien diffusé dimanche par la NZZ am Sonntag. Ces dernières années, les propriétaires ont même été pénalisés fiscalement en raison de la valeur locative, ajoute-t-il.

La classe moyenne ne peut plus être propriétaire d'un logement en Suisse, estime l'économiste en chef de la banque Raiffeisen, Martin Neff. «L'accès à la propriété lui est bouché». Il appelle à mettre en place des incitations fiscales.

Trois cadavres ont été retrouvés dans un garage en Argovie

La police argovienne a découvert trois cadavres jeudi dans un garage à Uerkheim (AG). L'un de ses porte-parole a confirmé à Keystone-ATS une information révélée par le site en ligne de 20 Minuten.

On ignore pour l'instant les causes et les circonstances de ce drame. La police n'a toutefois pas lancé de recherches pour retrouver un éventuel meurtrier, indique-t-elle.