La gare de Lucerne bloquée par le dynamitage d'un bancomat

Multiples attaques

Les bancomats font de plus en plus l'objet d'attaques de ce type en Suisse. La semaine dernière, l'un d'entre eux a été forcé à Novazzano (TI), un autre a été dynamité fin novembre à Vordemwald (AG). En octobre, des cas de ce genre sont survenus à Morgins (VS) et à Oberwil (BL).