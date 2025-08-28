ciel couvert17°
Vaud: un père et son fils retrouvés morts par arme à feu

Une personne perd la vie dans un accident de la route à St-Prex (VD) [Editor&#039;s note: photo mise-en-scene] Un policier (gendarme) du corps de gendarmerie de la Police cantonale vaudoise met en pla ...
Image d'illustrationImage: KEYSTONE

Drame dans une maison vaudoise: un père et son fils retrouvés morts

Un double-décès par arme à feu est survenu dans une maison de Saint-Légier-La Chiésaz (VD). Les premiers constats semblent exclure l'intervention d'un tiers.
28.08.2025, 14:3328.08.2025, 15:05
Les corps d'un homme et de son fils adolescent ont été retrouvés mercredi dans une maison de Saint-Légier-La Chiésaz (VD), tous deux décédés par arme à feu. Les premiers éléments de l'enquête excluent l'intervention d'une tierce personne.

Les faits se sont produits au domicile du père, un Français de 54 ans. Son fils de 14 ans était lui domicilié à l'étranger. C'est la compagne de l'homme qui a découvert les corps à son retour au domicile, indique jeudi la police vaudoise dans un communiqué.

Une enquête ouverte

Les forces de l'ordre ne donnent pas d'autres informations sur ce double décès, hormis le fait que les premiers constats semblent exclure une intervention extérieure. Une enquête a été ouverte, confiée aux inspecteurs de la police de sûreté vaudoise.

Humeur
Féminicide, homicide, infanticide? Dire les bons mots

Cette intervention a mobilisé plusieurs patrouilles de la police Riviera et de la gendarmerie vaudoise, les brigades criminelle et scientifique de la police de sûreté, le Centre universitaire romand de médecine légale ainsi que des ambulances et le SMUR. (jzs/ats)

