Découverte des corps d'une femme et d'un enfant près de Lucerne

En raison de l'enquête en cours, la police et le procureur ne peuvent actuellement pas donner d'autres informations sur cet homicide présumé, indique le communiqué. Les autorités communiqueront à nouveau activement dès qu'elles disposeront de nouveaux éléments.

La police a ouvert une enquête sur place. Des spécialistes de l'Institut de médecine légale et de l'Institut médico-légal de Zurich ont été appelés en soutien , a ajouté la police lucernoise samedi.

Les corps d'une femme et d'un enfant ont été découverts par la police samedi matin dans un appartement à Emmenbrücke, près de Lucerne. Un homme a été arrêté. La police présume un homicide, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

