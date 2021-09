Suisse

Lucerne

A Lucerne, les motards devront bientôt payer leurs places de parc



Le parking bientôt payant pour les motos? Lucerne ouvre la voie

Lucerne va faire payer aux motocyclistes leur place de stationnement sur la voie publique. Si la ville se veut pionnière dans la démarche, d'autres villes s'y préparent.

Payer pour parquer sa moto ou son scooter sur la voie publique: la ville de Lucerne lancera en janvier un projet-pilote dans ce sens, rapporte le Matin Dimanche.

Vingt-quatre places de ce type seront proposées dans un premier temps au tarif de 60 centimes par heure. Ce changement est rendu possible par la modification en début d'année de l'ordonnance sur la signalisation routière.

Ce qu'en disent les villes alémaniques

Un projet similaire est en cours d'élaboration à Berne. Du côté de Zurich, c'est aussi tout à fait envisageable, rapporte le Tagesanzeiger.

La ville de Zurich peut «certainement imaginer» facturer un jour des frais de stationnement pour les motos tagesanzeiger

A Bâle, en revanche, le parlement a rejeté les projets antérieurs en ce sens. Il veut généralement épargner les deux-roues des frais de stationnement. La distinction difficile entre les motos, les motos électriques et les vélos électriques joue également un rôle.

Quid des villes romandes?

Faire payer le stationnement aux deux roues n'est pas à l'ordre du jour en Suisse romande. Lausanne envisage toutefois de limiter le temps de stationnement des motos dans certains lieux, une autre option rendue possible par la nouvelle législation.

Et le canton de Genève? Il en a déjà débattu dans le passé. «Il y a eu passablement de débats et au final, par souci de recherche de compromis, cette mention a été ôtée et ne figure pas dans le texte voté par le peuple en 2016», a précisé Roland Godel, porte-parole du Département cantonal des infrastructures, dans le Matin Dimanche.

L’annonce de la ville de Lucerne préoccupe toutefois les motards romands. C’est le cas de Pierre Zuchuat, membre de longue date de l’association Moto Club Vevey, interrogé dans Le Temps. «Dans notre association, personne ne serait d’accord de payer», défend-il. Et de pointer: «Pourquoi les motos devraient payer et pas les vélos? Simplement parce que nous avons des plaques et qu’il est plus facile de nous taxer?». (hkr)

