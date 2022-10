Mondiaux des métiers: La Suisse décroche sa première médaille d'or

Les Mondiaux des métiers 2022 devaient initialement se dérouler à Shanghaï avant d'être déplacés en Europe en raison de la pandémie. Image: Twitter

De l'or pour la Suisse aux Mondiaux des métiers: deux automaticiens de Winterthour, Silvan Wiedmer et Yunus Ruff, ont remporté le titre dans la discipline «Industrie 4.0» à Stuttgart, dans le Sud de l'Allemagne.

Les organisateurs des championnats suisses des métiers Swissskills ont parlé dimanche dans un communiqué d'un démarrage «parfait et en or» pour les participants suisses aux mondiaux des jeunes en formation, les Worldskills.

Silvan Wiedmer et Yunus Ruff fréquentent l'école de mécatronique de Winterthour. Il y a un an, ils avaient déjà remporté le titre de champion d'Europe à Graz, en Autriche.

La Suisse a gagné une deuxième médaille à Stuttgart: Dario Flükiger de Lützelflüh (BE) et Adrian Matthys de Möhlin (AG) ont décroché celle de bronze dans la discipline mécatronique.

Les Mondiaux des métiers 2022 devaient initialement se dérouler à Shanghaï avant d'être déplacés en Europe en raison de la pandémie. Quelques compétitions auront également lieu en Suisse la semaine prochaine: les menuisiers et charpentiers ainsi que les boulangers et pâtissiers à Bâle, les techniciens en impression et polygraphes à Aarau et les orfèvres à Genève.

Dimanche, les futurs professionnels de l'hôtellerie se sont affrontés à Montreux (VD) dans la discipline «Hotel Reception», la remise des prix aura lieu lundi soir. (chl/ats)