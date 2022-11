L'OFSP reçoit une drôle de «récompense» pas très flatteuse

Les précédents lauréats sont le conseiller aux Etats Thomas Hefti (PLR/GL), l'Office fédéral de l'agriculture, le consultant en relations publiques Sacha Wigdorovits, l'ancienne présidente du Conseil national Christa Markwalder (PRD/BE), le Tribunal pénal fédéral, le conseiller national Jean-Luc Addor (UDC/VS), l'industriel Jørgen Bodum et le Secrétariat d'Etat à l'économie Seco. (ats/jch)

De plus, les journalistes d'investigation se sont souvent heurtés à des refus de la part de l'office fédéral. Certains attendent depuis plus de deux ans des documents décisifs sur le prix des médicaments.

Un groupe de journalistes d'investigation décerne chaque année un prix qui souhaite susciter le débat sur les conditions de production de l'information et son encadrement légal.

