Le premier médicament contre le Covid-19 est autorisé en Suisse

L'agence helvétique des médicaments Swissmedic a accordé son feu vert au médicament Ronapreve du laboratoire suisse Roche. La Confédération en a réservé 4000 emballages.

C'est une première. Ce lundi, Swissmedic a annoncé que Ronapreve, un médicament anti-Covid développé par le laboratoire Roche, est désormais autorisé en Suisse. Le médicament est indiqué pour les patients âgés de 12 ans et plus et dont la masse corporelle dépasse les 40 kilos. Il peut être administré:

Dans le traitement du Covid-19 ne nécessitant ni oxygénothérapie ni hospitalisation et lorsqu’il existe un risque élevé d’évolution vers une forme grave de la maladie.

En prophylaxie du Covid-19 lorsqu’aucune réponse immunitaire satisfaisante n’est possible après la vaccination.

De quoi s'agit-il?

Ronapreve est une association de deux anticorps, le casirivimab et l’imdevimab. Le médicament est injecté par voie sous-cutanée ou intraveineuse et sa préparation ainsi que son administration doivent être effectuées et supervisées par un professionnel de santé qualifié.

La Confédération a réservé 4000 emballages de Ronapreve. Les essais cliniques menés jusqu'à présent montrent que ce traitement offre «une protection efficace contre les formes graves de la maladie», écrit l'OFSP dans communiqué. Le montant du contrat est confidentiel.

Ce médicament a reçu une autorisation d'urgence aux Etats-Unis, où il est commercialisé sous le nom de «Regen-Cov». L’ex-président américain Donald Trump a été, entre autres, traité avec ce médicament lorsqu'il est tombé malade du Covid-19. Ronapreve a également reçu une approbation officielle au Royaume-Uni et au Japon.

Il s'agit du premier médicament autorisé en Suisse pour la prophylaxie du Covid-19 chez les personnes qui ne peuvent développer de réponse immunitaire satisfaisante après un schéma vaccinal complet en raison d’autres pathologies ou traitements, note Swissmedic dans un communiqué.

A noter finalement qu'aucune donnée sur l’efficacité par rapport au variant Omicron ne nous a été soumise. (asi)