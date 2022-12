La pluie verglaçante tombe sur la Suisse romande

La pluie verglaçante rend les routes et les trottoirs extrêmement glissants. Image: Shutterstock

Une pluie verglaçante tombe sur la Romandie et provoque des accidents

Les autorités appellent à la prudence: la pluie verglaçante tombée ce mardi en Suisse romande a rendu les routes glissantes et provoqué plusieurs accidents.

La neige pourrait faire son retour en plaine, quelques jours après sa première apparition vendredi dernier. C'est ce qu'annonçait MétéoSuisse lundi.

Plus spécifiquement, le passage d'un front chaud sur la France, pendant la journée de mardi, devrait amener de l’air plus doux en altitude et provoquer quelques chutes de neige, poursuit le service météorologique de la Confédération. Ce dernier souligne que l’occurrence de précipitations est incertaine.

En effet, plutôt que l'or blanc, un autre phénomène météorologique s'est manifesté ce mardi: la pluie verglaçante. Ces précipitations insidieuses sont prévues sur l'ensemble des cantons de Vaud et Fribourg, ont alerté, mardi à la mi-journée, les autorités cantonales respectives, appelant à la prudence.

«Des pluies verglaçantes tombent actuellement sur tout le canton, entraînant des accidents de la circulation. Soyez prudents, réduisez votre vitesse et augmentez la distance de sécurité» Police cantonale vaudoise

Les autorités conseillent également d'éviter les déplacements inutiles en voiture et de privilégier les transports publics.

Les autorités appellent à la prudence. twitter

Plusieurs dangers

La pluie verglaçante est de la pluie qui reste liquide malgré une température négative. Les gouttelettes gèlent instantanément lorsqu'elles rencontrent un objet, causant du verglas. Elle entraîne plusieurs dangers:

Le verglas qu'elle forme prend la couleur de la surface sur laquelle il repose, devenant difficile à voir.

La pluie verglaçante rend les routes et les trottoirs extrêmement glissants.

Elle est aussi dangereuse pour les avions et hélicoptères en vol, car elle forme une couche de glace sur toutes les surfaces, ce qui change les caractéristiques aérodynamiques des appareils.

Les pluies verglaçantes devraient continuer de tomber jusqu'à mercredi matin, prévient MétéoNews, qui rappelle que la situation peut être «délicate». La région lémanique et le Bas-Valais sont particulièrement concerné. A l'est, en revanche, le temps restera généralement sec jusqu'en soirée.